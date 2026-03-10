Sono 1.043 le prestazioni complessivamente effettuate nei cinque giorni dello Screening Day organizzato dall’Asp di Palermo in piazza Castelnuovo nell’ambito della Settimana della prevenzione dedicata alla salute delle donne. Il bilancio delle attività svolte nei camper sanitari e nei gazebo allestiti nel cuore della città registra 644 vaccinazioni e 399 screening oncologici.





L’iniziativa ha consentito a centinaia di cittadini di accedere gratuitamente ai programmi di prevenzione dell’Azienda sanitaria, con particolare attenzione alle vaccinazioni anti-HPV e agli screening per la diagnosi precoce dei tumori.





“Il dato registrato in questi giorni conferma quanto sia importante portare la prevenzione più vicino alle persone – ha sottolineato il Direttore generale dell’Asp di Palermo, Alberto Firenze – le attività nelle piazze permettono di intercettare cittadini che spesso non accedono ai programmi di screening e di offrire loro un’opportunità immediata di controllo e informazione. Continueremo con il calendario, anche cambiando l’approccio che deve vedere la presenza dell’ASP direttamente dove c’è più bisogno per determinare il raggiungimento dei target nazionali sia per quanto riguarda la prevenzione primaria che quella secondaria”.





L’attività di sanità di prossimità dell’Asp di Palermo proseguirà con nuove tappe su tutto il territorio. Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 12 marzo a Palermo, in piazza Danisinni, dove saranno nuovamente operativi i camper sanitari per offrire screening, vaccinazioni e servizi informativi ai cittadini.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.