CONSEGNA POLTRONE AL POLICLINICO DI MESSINA

di Press Service

13/05/2023

Venerdì 12 Maggio presso il Padiglione NI del Policlinico di Messina è stata effettuata la consegna di n° 12 poltrone letto donate dall’associazione ABC Amici dei Bimbi in Corsia grazie al sostegno ed alle sinergie positive sviluppatesi con enti ed organizzazioni presenti sul territorio.

ABC lavora da sempre in collaborazione con le figure operative del Policlinico, studiando quali siano gli interventi più urgenti ed efficaci per alleviare il disagio per i bimbi e le famiglie che devono affrontare l’esperienza del ricovero.

L’Associazione, che da anni opera all’interno del Policlinico G. Martino, sa bene quanto sia importante che i genitori dei piccoli pazienti ricoverati possano riuscire a riposare accanto ai propri bimbi; proprio per questo motivo ha deciso di stanziare una cospicua somma per poter acquistare le poltrone letto per le mamme ed i papà.

La cifra raccolta dall’associazione è stata poi raddoppiata grazie alle generose donazioni ricevute dando vita ad un gioco di squadra con un unico obiettivo: fare sentire il nostro supporto ai piccoli pazienti, alle loro famiglie e ai medici migliorando la qualità del loro vissuto ospedaliero.

Ringraziamo con gratitudine coloro che hanno voluto contribuire al raggiungimento di questo importante obiettivo:

La Società di Mutuo Soccorso “CESARE POZZO”, con la quale si rinnova la collaborazione che ci ha visto protagonisti nel progetto di abbellimento degli ascensori del Padiglione NI del Policlinico di Messina;

l’Istituto comprensivo A.M JACI che ha ideato una raccolta fondi appositamente per noi attraverso l’organizzazione di un “Mercatino di Natale “con oggetti a tema realizzati dagli allievi;

l’Istituto Comprensivo La Pira Gentiluomo, l’Istituto Comprensivo Paino Gravitelli, l’Istituto Comprensivo Santa Margherita che hanno organizzato il Concerto “Messina, una Città da Favola” devolvendo in beneficenza i fondi raccolti;

ACI Automobil Club di Messina che ha destinato ad ABC il ricavato della pubblicazione di un libro sulla storia delle gare automobilistiche e tutte le persone e le aziende locali che con le loro donazioni ed il loro impegno continuano a credere nei nostri progetti.

“Insieme stiamo davvero realizzando qualcosa di importante”.

