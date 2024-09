“L’agricoltura siciliana rimane un pilastro fondamentale per l’economia dell’Isola,” ha affermato l’On. Vincenzo Figuccia, Deputato Questore all’ARS, durante la sua partecipazione al G7 Agricoltura. Figuccia ha sottolineato l’importanza di promuovere i prodotti locali per garantire una sana alimentazione e tutelare la salute dei cittadini. “Educare a mangiare sano e siciliano è cruciale, soprattutto in un contesto di sostenibilità e sicurezza alimentare,” ha aggiunto.



L’incontro ha rappresentato un’opportunità per evidenziare l’eccellenza dei prodotti siciliani e il loro ruolo strategico nell’economia e nella salute pubblica.







Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.