Il suono in loop di una vecchia e allegra canzone-tormentone, per raccontare il dramma di un amore che lentamente si sta spegnendo tra le strade di Palermo.

È già un successo estivo il video di “Dimmi che cos’è”, il nuovo singolo di D4l1, nome d’arte di Marco Pirrotta, coiffeur tra i più creativi e ammirati in Italia dagli esperti del settore e, allo stesso tempo, cantautore-trapper che si sta facendo notare sulla scena nazionale.

GUARDA IL VIDEOCLIP: www.youtube.com/watch?v=hrSyOaMk4CM

Girato principalmente nella spiaggia di Mondello, a Palermo, e diretto dalla Plances film di Giovanni Plances, “Dimmi che cos’è” parla dei sentimenti contrastanti, che si vivono quando una relazione d’amore volge al termine.

«Molto spesso – dice Marco Pirrotta – non sappiamo davvero cosa ci fa stare bene o cosa può essere deleterio per noi. La canzone cerca di raccontare la maschera che utilizziamo ogni giorno, che punta soltanto a celare quelle che sono davvero le nostre emozioni e cerca, attraverso i suoni e il ritornello, di spingere l’ascoltatore a parlare con il proprio io e a chiedersi cosa dovrebbe scegliere per il proprio bene».





Luogo: Spiaggia Mondello, viale regina elena, PALERMO, PALERMO, SICILIA

