Ironico, trasgressivo, forse “troppo avanti” per i tempi di oggi, ma sicuramente un prodotto che si serve della satira per raccontare una società in delirio da social e senza identità.

Sono una canzone e un video che contengono tutto questo “Only Plances”, il primo lavoro musicale del regista e cantautore palermitano Giovanni Plances in arte Plances, classe 1995. Un lavoro tagliente e graffiante, che vede come ospite musicale l’artista e stilista Marco Pirrotta in arte D4Lì: https://www.youtube.com/watch?v=fATc9KuertI .

«Questo lavoro – spiega Plances – è nato da una visione surrealista e futurista. Il video ufficiale risulta una satira politico-sociale, che ritrae il matrimonio, tra due cani di razza diversa, entrambi di sesso femminile. Il messaggio è inequivocabile e la critica è sempre dietro l’angolo. Lasciamo pertanto, che a parlare, siano le riprese cinematografiche in 4K».

Una satira antisocial e antisociale quindi, dove trionfa l’ironia nei confronti dei rapper e dei trapper che ostentano ricchezza e il sesso, dove la twerking dance diventa l’avviso metaforico di un mondo che trema in un terremoto di insensatezza e dove l’ossessione è per la trasgressione più accesa, con un matrimonio tra cani dello stesso sesso a fare da ciliegina di una cerimonia dove il regalo non si fa “in busta”, ma “in ciotole” piene di biscotti per cuccioli.

Nel video sono presenti come ospiti il duo comico Matranga e Minafò e Piero Salerno e le ballerine e ragazze immagine dell’agenzia Timetoshow.

Il brano “Only Plances”, girato a Palermo e diretto dallo stesso Plances è disponibile su Spotify e nelle principali piattaforme musicali: https://ingrv.es/only-plances-1qa-9.

