Esperti dell’Hub illustreranno le agevolazioni, i requisiti di accesso e le modalità di presentazione delle domande sull’incentivo Resto al Sud 2.0.

L’Hub Rete Palermo organizza un Open Day dedicato a Resto al Sud 2.0, l’incentivo per gli under 35 che vogliono avviare un’attività nel Mezzogiorno finanziato dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro Fse+ 2021-2027, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e gestito da Invitalia.

L’appuntamento è per oggi, giovedì 12 novembre 2026 alle 17:30, nella sede dell’Hub ai Cantieri Culturali alla Zisa, in via Paolo Gili 4 a Palermo.

L’Hub Rete di Palermo rientra nel progetto nazionale, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con Invitalia, incaricata di creare e gestire 15 Hub territoriali.





L’incontro

L’incontro è pensato per chi ha un’idea d’impresa e vuole capire, in modo concreto, se e come può presentarla su Resto al Sud 2.0.

Il team dell’Hub spiegherà chi può accedere alla misura, quali attività sono finanziabili, quali agevolazioni sono previste e come funziona l’iter di presentazione della domanda.

Seguirà uno spazio con consigli pratici e domande dal pubblico, così da affrontare i dubbi dei singoli partecipanti. La serata si chiude con un aperitivo di networking, un momento informale per confrontarsi con altri giovani che stanno lavorando a un’idea d’impresa. Il team dell’Hub resterà a disposizione per approfondire i singoli progetti.

Chi decide di presentare un progetto potrà contare sui servizi di accompagnamento gratuiti dell’Hub: incontri individuali di orientamento all’imprenditorialità, supporto nella costruzione dell’idea e nella preparazione della domanda.





La partecipazione all’Open Day è gratuita, previa iscrizione: clicca e iscriviti a questo link

L’Hub Rete Palermo in numeri

Dall’apertura, ad aprile 2025, l’Hub Rete Palermo ha realizzato 625 iniziative che hanno coinvolto oltre 6.700 partecipanti: 55 iniziative di animazione con 3.222 partecipanti, 136 attività di formazione con 3.006 partecipanti e 434 incontri di orientamento con 492 partecipanti. Oltre 290 di queste attività hanno riguardato supporto all’avvio d’impresa.

L’Hub ha inoltre affiancato oltre 40 giovani imprenditori under 35 nell’avvio del proprio progetto imprenditoriale.

Luogo: Hub ai Cantieri Culturali alla Zisa – Palermo, via Paolo Gili , 4

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.