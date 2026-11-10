Un palco da condividere attraverso linguaggi ed esperienze diverse. Sabato 14 novembre, alle ore 21, il Circolo delle Lucertole di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), in via Umberto I 399, ospiterà una serata Open Mic dedicata a chi desidera esibirsi davanti al pubblico.

L’invito si rivolge a musicisti, scrittori, comici e poeti: sarà possibile proporre una canzone, leggere un racconto o una poesia, presentare un monologo comico. Un’occasione per dare voce alla propria creatività e incontrare altre persone attraverso la musica e la parola.





La formula del microfono aperto mette al centro la partecipazione, offrendo uno spazio in cui condividere testi, interpretazioni e idee. Il pubblico è invitato ad assistere e a lasciarsi coinvolgere dalle diverse proposte che si alterneranno sul palco. La serata è a cura dei musicisti Marco Sindoni e Mario Giglio.

Per esibirsi è necessario prenotarsi anticipatamente al numero 340 773 9106, disponibile anche su WhatsApp.

Appuntamento: sabato 14 novembre 2026, ore 21

Luogo: Il Circolo delle Lucertole, via Umberto I 399, Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

Informazioni e prenotazioni: 340 773 9106

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.