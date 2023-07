Catania, 19 luglio 2023 – Saranno inviate alla ragioneria regionale entro la settimana le paghe del mese di giugno attese dagli operai forestali catanesi. Entro la fine del mese, con la disponibilità dei fondi extraregionali, dovrebbe toccare alle paghe di maggio.



A renderlo noto è Alfio Turrisi, segretario generale della Fai Cisl etnea.



«È stato lo stesso direttore dell’azienda Forestale di Catania, il dottor Agatino Sidoti ad assicurarlo – spiega Turrisi – e non possiamo che ritenerci soddisfatti per il risultato ottenuto che fa rientrare ogni iniziativa di protesta. Ringraziamo anche l’assessore Sammartino per la sensibilità e la disponibilità dimostrate verso le nostre richieste».

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.