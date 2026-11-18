Palermo. “Un’altra famiglia distrutta. Un altro lavoratore che è uscito di casa per lavorare e non è più tornato. Non possiamo più nasconderci dietro la parola “incidente”, dietro ogni morte sul lavoro ci sono responsabilità, mancate tutele e una prevenzione troppo spesso lasciata sul fondo”. Così Emanuele Ronzoni commissario della Uil Sicilia e Pasquale De Vardo segretario della Feneal Uil, che esprimono profondo cordoglio per la morte di Agostino Presti, 49 anni, operaio di Lascari travolto dalla terra staccatasi da una parete nella cava di contrada Roccalupa, a Pollina, dove lavorava nel cantiere della Toto Costruzioni. Una delegazione della Feneal Uil si sta recando sul posto per verificare le condizioni del cantiere e accertare che non ci siano altri lavoratori feriti. “Chiediamo a Carabinieri e Spresal di accertare con rapidità e trasparenza ogni circostanza della tragedia. La vita di un operaio non può essere il prezzo di un cantiere – dichiarano Ronzoni e De Vardo -. La Sicilia non può continuare a contare morti sul lavoro. Basta condoglianze. Servono controlli, ispettori, sanzioni e tutele reali. Il lavoro deve restituire dignità e futuro, non dolore e lutto”.





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