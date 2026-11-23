Nel corso del convegno “La disabilità è una cosa che riguarda tutti – Il cambiamento parte dalle persone”, svoltosi nella il 20 novembre nella Sala Piersanti Mattarella di Palazzo Reale di Palermo, il Segretario Regionale della Confederazione Sindacale Autonoma SINALP, Dr. Andrea Monteleone, è intervenuto in qualità di relatore affrontando una delle questioni più urgenti del sistema di assistenza scolastica siciliano, il futuro professionale degli operatori ASACOM e la loro necessaria stabilizzazione per dare dignità al loro lavoro e rispetto per i disabili e le loro famiglie.

Nel suo intervento, Andrea Monteleone ha denunciato come la disabilità continui a essere sottovalutata proprio da quei soggetti che dovrebbero garantirne la tutela, politica, istituzioni, sistema sanitario e mondo della scuola.

Le norme e i diritti esistono, ma troppo spesso non trovano un’applicazione concreta, lasciando le famiglie a dover affrontare quotidianamente difficoltà, ritardi e incertezze.





Particolarmente critica la posizione del SINALP rispetto alla scelta del Comune di Palermo di richiedere agli operatori ASACOM l’apertura della partita IVA per poter continuare a svolgere la propria attività.

Una soluzione che, secondo il sindacato, rischia di scaricare sui lavoratori responsabilità e oneri organizzativi ed economici, senza offrire quelle garanzie di continuità, stabilità e dignità professionale che un servizio tanto delicato dovrebbe assicurare.

Nel dibattito è stata affrontata anche la proposta di legge regionale che punta alla stabilizzazione degli ASACOM presso gli enti locali.

Il Segretario Dr. Andrea Monteleone ha espresso forti perplessità sulla sostenibilità di questa soluzione poichè oltre l’80% dei Comuni siciliani, secondo quanto evidenziato nel suo intervento, si troverebbero in condizioni di dissesto o predissesto finanziario, e quindi con evidenti difficoltà nell’assumere nuovo personale.

Occorre inoltre considerare la presenza ancora oggi, in numerosi enti locali, di lavoratori precari provenienti dai bacini ASU, PIP e da altre forme di precariato storico, che da oltre vent’anni garantiscono il funzionamento degli uffici comunali e attendono ancora una concreta soluzione occupazionale.





Per il SINALP la strada da percorrere è diversa, gli oltre 2.600 operatori ASACOM siciliani devono essere stabilizzati attraverso un apposito Ente Regionale, capace di garantire a tutti pari dignità professionale, contrattuale e reddituale.

Sarebbe poi lo stesso ente regionale, sulla base delle richieste degli istituti scolastici, ad assegnare gli operatori alle scuole, assicurando uniformità del servizio, continuità educativa e tutela dei lavoratori.

Una soluzione che permetterebbe anche di contrastare il rischio di riduzioni delle ore di assistenza, che potrebbero derivare da criteri di coordinamento delle prestazioni non adeguatamente calibrati sulle reali esigenze degli studenti, delle famiglie e dei PEI, i Piani Educativi Individualizzati.

Ridurre le ore di assistenza significa infatti indebolire un servizio essenziale e compromettere quel rapporto di fiducia e collaborazione costruito nel tempo tra studenti con disabilità, famiglie e operatori.

Non si può continuare a considerare l’assistenza ai disabili come una voce di spesa da comprimere. L’assistenza è una componente fondamentale del diritto all’inclusione e alla partecipazione scolastica.





Nel suo intervento, il Dr. Monteleone ha inoltre rivolto un duro richiamo alla politica, denunciando l’atteggiamento di chi continua a ignorare le difficoltà delle famiglie e la condizione di abbandono nella quale troppo spesso si trovano.

La disabilità non deve essere un tema da affrontare soltanto durante le campagne elettorali o nelle dichiarazioni di principio, ma richiede responsabilità, risorse, decisioni concrete e rispetto verso chi è in difficoltà.

Il Segretario Regionale SINALP ha allargato la riflessione anche al sistema sanitario, sostenendo che le trasformazioni avviate con le riforme degli anni Novanta e le successive politiche di contenimento della spesa abbiano progressivamente accentuato il peso degli equilibri economico-finanziari a scapito del principio di difesa del diritto alla salute dei cittadini.

Il SINALP ritiene indispensabile riaffermare che il pareggio di bilancio non può mai diventare un obiettivo da perseguire a discapito del diritto alla salute e della dignità delle persone più fragili.





La tutela della disabilità, l’inclusione scolastica e la dignità del lavoro non sono questioni separate, ma rappresentano parti dello stesso dovere istituzionale e civile.

Il SINALP continuerà a sostenere con determinazione la stabilizzazione degli ASACOM in un ente regionale, chiedendo alla Regione Siciliana di aprire un confronto concreto con le organizzazioni sindacali, le famiglie e gli operatori del settore.

Non chiediamo privilegi per gli ASACOM, Chiediamo diritti, stabilità e il giusto riconoscimento per i professionisti che svolgono una funzione indispensabile.

Chiediamo che nessuna famiglia debba più temere di perdere, insieme alle ore di assistenza, un sostegno fondamentale per la vita e il percorso educativo dei propri figli.

La disabilità riguarda tutti. La civiltà di una società si misura soprattutto da come sceglie di proteggere e accompagnare chi ha maggiormente bisogno.

Direzione SINALP Sicilia

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