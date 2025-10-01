L’ANAFePC Accademia Nazionale per l’Alta Formazione e la Promozione della Cultura comunica che la propria associata, Giovanna Spanò, infermiera con incarico Specialist, non sindacalista, di grande esperienza e valore, ha deciso di candidarsi alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Catania. Una professionista con il mas-simo livello di formazione magistrale universitaria, una lunga esperienza sanitaria e gestionale e una straordinaria dedizione sia alla professione che all’etica. Si tratta della responsabile del Picc Team dell’Azienda ospedaliera universitaria “Policlinico-San Marco” di Catania, una professionista che si distingue da anni non solo per competenza clinica e alta formazione, ma anche per il suo impegno organizzativo e umano. Il suo team esegue il più alto numero di impianti in Sicilia.





“Dopo anni di stimoli e sollecitazioni, finalmente ha accettato di mettere a disposizione dell’Ordine tutta la sua esperienza e la sua capacità, portando con sé l’autorevolezza e la stima di cui gode tra colleghi e professionisti del settore”, dichiara l’Accademia.

Nell’ottica di un rinnovamento significativo dell’Opi, Giovanna Spanò ha deciso di candidarsi con la lista “Radici e Futuro”. Questa decisione si distingue non solo per i suoi valori, ma anche per la composizione sorprendente e rivoluzionaria della lista. Su 27 candidati, ben 23 sono volti nuovi, portatori di idee fresche e di esperienze diverse che potrebbero dare una svolta inaspettata alla scena infermieristica. Giovani portatori di idee fresche e di esperienze diverse che potrebbero dare una svolta inaspettata al panorama sanitario della provincia di Catania. La scelta di includere un numero così elevato di nuovi candidati riflette un desiderio di cambio e di innovazione, rompendo con il passato e cercando di rispondere alle esigenze della comunità in un modo più moderno e inclusivo.





“La presenza di tanti volti nuovi è un segnale chiaro – dichiara Spanò – l’Ordine ha bisogno di una ventata d’aria fresca che possa intercettare e rappresentare le aspettative degli Infermieri”.

La candidatura di Giovanna Spanò non è solo un’opportunità per lei, ma un invito all’intera comunità infermieristica a partecipare attivamente al cambiamento, a far sentire la propria voce e a costruire insieme una visione condivisa per il domani – precisa l’Accademia – Donna determinata e sensibi-le, nota per aver guidato durante la pandemia la storica manifestazione del 15 giugno 2020, pro-mossa dal Movimento Nazionale Infermieri, che portò 40.000 infermieri in piazza in tutta Italia. A Catania, in Piazza Università, fu proprio lei a guidare oltre 100 infermieri in un flash mob, per rende-re omaggio a Infermieri e personale sanitario che avevano perso la vita in prima linea durante la pandemia e denunciare le condizioni disumane in cui i molti operatori erano stati costretti a lavorare, spesso senza dispositivi di sicurezza adeguati. In quell’occasione, fu realizzata una commovente cerimonia con il lancio di palloncini rossi, a simboleggiare il sacrificio e l’impegno della categoria rimasta nella memoria collettiva come uno dei momenti più intensi e simbolici del periodo pandemi-co”.





“Il nostro lavoro non è mai stato premiato con un’adeguata gratificazione economica – dichiara Spanò – abbiamo garantito sicurezza alla popolazione rischiando in prima persona, e la politica non ha fatto la propria parte”.

Radici e Futuro è una lista composta da profili diversi, una lista costruita sul merito, sulla trasparenza, sull’etica e sull’idea di un Ordine che rappresenti davvero tutta la professione.

“Si invita pertanto tutto il personale infermieristico ad esprimere il proprio voto nei giorni 26-27 e 28 ottobre per la lista “Radici e Futuro”, prestando attenzione a evitare qualsiasi forma di voto che possa generare conflitti di interesse, per il buon funzionamento dell’Ordine – dichiara Calogero Coniglio – sostenere “Radici e Futuro” con 23 nuovi volti e candidati come Giovanna Spanò significa credere in un Ordine degli Infermieri libero, trasparente e capace di rappresentare l’intera comunità infermieristica, senza condizionamenti”.

“La lista ‘Radici e Futuro’ è una proposta realmente pluralista di tutte le anime della professione e capace di assicurare il corretto equilibrio tra etica, competenza, autonomia e indipendenza – conclude Coniglio – è il momento di scegliere chi ha dimostrato con i fatti di saper rappresentare con serietà e coraggio la professione infermieristica”.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

