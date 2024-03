In un mondo in cui la passione e la dedizione possono fare la differenza, Hic et Nunc APS si rivolge alla comunità in cerca di una mente brillante e un cuore appassionato, desiderosi di contribuire al benessere dei giovani e della nostra amata comunità. Non siamo interessati a trovare collaboratori, ma compagni di viaggio determinati a fare la differenza con un occhio attento alla solidarietà e alla costruzione del bene comune.

Stiamo cercando una persona appassionata, desiderosa di crescere e pronta a mettersi in gioco esprimendo se stessa in un contesto orientato alla continua ricerca di opportunità per rendere il mondo un posto più bello da vivere; una persona che ha voglia di impegnarsi nel settore dell’educazione, della solidarietà e del sociale e che non teme frequenti incursioni nella progettazione sociale.

Chi ritiene di volersi unire a noi per vivere una straordinaria avventura tesa alla costruzione di un mondo in cui le persone e i giovani possano scoprire e coltivare il proprio talento da mettere al servizio di sé e della comunità, non deve far altro che inviare il proprio curriculum vitae al seguente indirizzo: risorseumane@hicetnuncmessina.eu entro il 09/03/2024.

