Durante il Consiglio Comunale straordinario e aperto sulla gestione dell’emergenza idrica svoltosi giovedì scorso ad Agrigento è intervenuta attivamente l’ANAFePC, l’Accademia Nazionale per l’Alta Formazione e Promozione della Cultura del Lavoro e del Sociale, per proporre soluzioni concrete destinate alla frazione di Maddalusa dove i residenti affrontano da mesi gravissime limitazioni. Rompere il muro di silenzi e giustificazioni sulla crisi idrica in Sicilia: questo l’obiettivo del fermo intervento dell’associazione.

Questa azione fa parte di una mobilitazione regionale che vede l’organizzazione interloquire con Prefetture, Presidenza della Regione Siciliana e i Ministeri dell’Ambiente, delle Infrastrutture e della Salute per sollecitare lo sblocco di 250 milioni di euro di fondi pubblici destinati a dighe e invasi, contrastare il concreto rischio sanitario legato alla carenza d’acqua e proporre l’adozione del modello pugliese di gestione idrica unica regionale.





Agrigento rientra infatti nei 21 Comuni distribuiti su 5 province siciliane in cui l’associazione ha chiesto la convocazione di Consigli straordinari aperti avviando formali diffide e richieste di accesso agli atti tramite FOIA, oltre ad aver già depositato esposti formali presso tutte e 9 le Procure della Repubblica dell’isola. Il dramma tocca da vicino le famiglie di Maddalusa rimaste a secco da ben 110 giorni ed evidenzia un intollerabile paradosso fiscale e sociale perché gli immobili dispongono di luce e internet e pagano regolarmente la TARI, rendendo i cittadini visibili per riscuotere le tasse ma totalmente invisibili per l’erogazione dell’acqua potabile.

A nome del direttivo il Presidente Calogero Coniglio ha esposto la necessità di coniugare i vincoli normativi con la salute pubblica chiedendo una via d’uscita di puro buon senso che garantisca l’accesso idrico in deroga straordinaria per motivi igienico-sanitari e tuteli la dignità dei residenti evitando che la burocrazia calpesti i diritti primari delle famiglie.





A tal fine l’associazione ha depositato formalmente sul tavolo del Sindaco Sodano e lasciato agli atti tre proposte operative di assoluta legalità e immediata fattibilità che prevedono l’estensione a tutti i residenti di Maddalusa dell’ordinanza emergenziale già attiva per i fragili, l’istituzione di una task-force comunale per definire una volta per tutte le pratiche edilizie bloccate nei cassetti da oltre vent’anni avviando tutele sociali con lo IACP per i nuclei non sanabili, e infine l’impiego delle nuove autobotti finanziate dalla Regione per creare cisterne pubbliche e punti di prelievo temporanei tracciando i consumi con un censimento legalizzato insieme all’Asp.





Il Vice Presidente Maurizio Cirignotta ha precisato che l’associazione attende ora un riscontro concreto e formale da parte dell’amministrazione e del Consiglio Comunale sulle soluzioni verbalizzate, sottolineando che l’organizzazione continuerà a seguire con rigore ogni prossimo passo istituzionale affinché la comunità non sia lasciata sola e ricordando che la burocrazia ha il dovere di difendere la vita dei cittadini e non di condannarla, motivo per cui ANAFePC, Lavoro e Sociale, si dice già pronta a integrare i 9 esposti in Procura in caso di ulteriore inerzia.

Luogo: agt, AGRIGENTO, AGRIGENTO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.