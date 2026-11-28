Scuole più sicure, maggiore tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, semplificazione urbanistica, equo compenso e innovazione digitale.

Sono alcune delle priorità contenute nel documento di nove proposte normative, finanziarie e amministrative alla cui elaborazione l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Palermo ha contribuito attivamente, in sinergia con gli altri Ordini territoriali siciliani.



Il documento è stato consegnato nell’ambito dell’Assise degli Ingegneri di Sicilia, in corso a Enna, .dal presidente della Consulta regionale, Fabio Corvo, al presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, che ha manifestato la disponibilità a recepire alcune delle proposte già nella prossima Legge di Stabilità regionale.







“Elaborare proposte e metterle al servizio della politica- spiega il presidente dell’ordine della provincia di Palermo, Toni Sala – significa anche trasformare l’esperienza e le competenze dei professionisti in proposte concrete, nell’interesse della categoria, della collettività e dello sviluppo del territorio”.

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