Il Consorzio esprime compiacimenti all’azienda associata Kirat srl per il prestigioso riconoscimento “Premio Eccellenza Italiana 2025-2026”.

L’azienda KIRAT associata al Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP è stata insignita del Premio Eccellenza Italiana 2025-2026 conferito da Assotutela, associazione nazionale impegnata nella valorizzazione delle realtà produttive che si distinguono per qualità, innovazione e rispetto delle tradizioni.

La cerimonia di premiazione si è svolta giovedì 25 settembre presso la Scuola di Formazione della Polizia Penitenziaria di Roma, cornice istituzionale che ha dato ulteriore prestigio all’evento. Il Presidente di Assotutela, Michel Emi Maritato, ha voluto personalmente consegnare il riconoscimento a KIRAT Srl, dopo il consenso unanime espresso dalla giuria.





“Il premio arriva come conferma dell’impegno quotidiano dell’azienda nel portare avanti l’arte dolciaria siciliana, coniugando ricerca, creatività e passione e salvaguardando un patrimonio gastronomico identitario, oggi autentico ambasciatore del Made in Italy nel mondo. Un successo che dimostra come la qualità e l’attenzione ai dettagli restino i veri segreti per competere in un mercato globale sempre più esigente”.

KIRAT srl rappresenta un punto di riferimento nel settore dolciario siciliano grazie a produzioni artigianali che uniscono la sapienza antica a moderne tecniche di lavorazione, nota per la produzione di caramelle ha aderito al Consorzio per la produzione del Cioccolato di Modica IGP.

“Ricevere il premio Eccellenza Italiana è per noi motivo di grande orgoglio – ha dichiarato Valerio Sortino rappresentante KIRAT Srl – è il riconoscimento di un percorso che parte dalla tradizione modicana e guarda al futuro, con l’obiettivo di offrire a consumatori sempre più esigenti, non solo un prodotto di qualità, ma un’esperienza di gusto e cultura”.

Luogo: Museo Cioccolato di Modica , corso Umberto I Modica, 149

