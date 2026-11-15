Non si arresta, nonostante i tanti chilometri percorsi, le oltre 45 scuole e le migliaia di persone incontrate dal 21 settembre, il cammino di Rosalba Castelli, artivista viandante e formatrice, che sta attraversando la Sicilia con Orme d’ombra, progetto promosso da Artemixia APS ETS, realizzato in collaborazione con numerose associazioni, enti e centri antiviolenza e cofinanziato dall’Otto per Mille della Chiesa Valdese. Dopo l’esperienza del 2025, quando Rosalba Castelli ha percorso a piedi oltre 1.000 chilometri lungo il periplo della Sardegna, il viaggio siciliano continua a intrecciare scuole, amministrazioni, associazioni, famiglie e comunità attorno ai nomi ricamati sui nastri di “Ricamare il Ricordo”.

La settimana appena trascorsa ha portato Orme d’ombra ancora più in alto, letteralmente. Domenica 8 novembre Rosalba ha camminato sull’Etna con il CAI di Randazzo e la Compagnia dell’Ostello. Al Rifugio Timparossa, a 1.840 metri s.l.m., circa 70 persone hanno accolto le parole della viandante e cantato insieme il nome di Manuela Petrangeli, fisioterapista e madre, uccisa a Roma nel 2024 dall’ex compagno. Un nome portato fin dentro il paesaggio lavico e affidato a una comunità di camminatorɜ.

A Floresta, nella sala del Consiglio comunale, le dipendenti del Comune hanno accolto il nastro di Rosa D’Amico, 81 anni, uccisa dal marito a Randazzo nel dicembre 2019. Un affidamento particolarmente vicino al territorio, capace di riportare il nome di Rosa dentro una comunità che ne conserva ancora la memoria.

A Montalbano Elicona, l’11 novembre, nel terzo anniversario della morte di Giulia Cecchettin, lɜ ragazzɜ della Scuola Secondaria di I grado e della Primaria dell’I.C. “Rita Levi-Montalcini” hanno trasformato il suo nome in un gesto collettivo. Rosalba lo ha tracciato con la farina nella piazza, davanti al Comune; al termine dell’incontro, lɜ studentɜ si sono dispostɜ a formare le lettere di “GIULIA” con i propri corpi, tenendosi per mano.

Sempre a Montalbano hanno trovato casa anche Renée Amato, 19 anni, appassionata di danza, e sua madre Nicoletta Zomparelli, 49 anni, uccise a Cisterna di Latina nel 2024 mentre cercavano di proteggere Desirée, sorella di Renée e figlia di Nicoletta, dall’ex fidanzato. I loro nastri sono stati accolti al “Ritrovo del Re”, gestito da un gruppo interculturale di ragazzɜ della cooperativa sociale HandMade Montalbano, realtà che contrasta lo spopolamento promuovendo inclusione sociale e occupazione giovanile.

Sull’Altopiano dell’Argimusco, Rosalba si è arrampicata sulla “Roccia dell’Adolescenza” per deporre il nome di Ilenia Bonanno, 45 anni, madre di due figli, uccisa ad Agrigento nel 2023, dopo aver avvisato con un messaggio vocale suo figlio Simone. Sabato 14 novembre è tornata sull’Argimusco con Silvio Scuto, presidente di HandMade Montalbano e guida escursionistica, per affidare alla roccia dell’“Orante” i nomi di Piera Ebe Bertini e Caterina Pappalardo, due storie che ricordano come la violenza possa attraversare anche l’età anziana e i legami familiari più stretti.

Venerdì 13 novembre, a Tripi-Abakainon, insieme al sindaco Michele Lemmo, Rosalba ha incontrato lɜ bambinɜ della scuola dell’infanzia, della primaria e lɜ ragazzɜ della secondaria. Insieme, hanno deposto il nome di Samantha Del Gratta, uccisa a Pisa il giorno prima del suo 45° compleanno. Le voci dellɜ più piccolɜ e dellɜ adolescenti hanno alternato “Siamo il grido di Samantha” a “Tanti auguri”, in un momento insieme doloroso e pieno di vita.

Rivolgendosi allɜ studentɜ, il sindaco Lemmo ha sottolineato il valore concreto del cammino: «Persone che fanno sensibilizzazione su questi temi ne vediamo a centinaia, ma questa ragazza sta facendo un sacrificio: andare a piedi, affrontare rischi, stanchezza e fatica. Non la paga nessuno. Lei ha una missione: lasciare a terra questa orma affinché qualcunə di noi la possa vedere e seguire il sentiero giusto, il sentiero della gentilezza, del rispetto e della prevenzione della violenza».

La settimana si è conclusa ieri, domenica 15 novembre, ancora sull’Etna Nord. Con il CAI di Novara di Sicilia, una nuova escursione partecipata da una trentina di persone si è trasformata in una marcia improvvisata tra i pioppi colorati d’autunno del versante settentrionale. All’interno del Rifugio Monte Santa Maria, a 1.630 metri s.l.m. ha trovato posto il nome di Myria Dini, 67 anni, uccisa dall’ex marito mentre era ricoverata in ospedale in una condizione di grave compromissione della coscienza. L’uomo, subito dopo averla colpita, si è tolto la vita. «Non abbiamo elementi per attribuire a quel gesto intenzioni che nessuno dei due può più raccontare – sottolinea Rosalba Castelli –. Myria non poteva esprimere la propria volontà e la sua condizione non era stata considerata irreversibile. Possiamo, però, ricordare una cosa semplice: la vita di una donna non può essere decisa da un’altra persona, neppure quando quella decisione viene raccontata come un gesto di pietà o d’amore».

«In queste settimane i nomi non li sento più soltanto nello zaino – racconta Rosalba Castelli –. Li vedo salire sull’Etna, entrare nei rifugi, sedersi nei consigli comunali, diventare farina in una piazza e corpi di ragazzɜ che si tengono per mano. Quando una comunità canta un nome, quel nome smette per un momento di essere soltanto memoria e torna a occupare spazio nel presente. Continuo a camminare per questo: perché nessuna storia resti chiusa in una busta e perché ogni nastro trovi una casa, una voce, delle mani che scelgano di custodirlo».

Intenso, come del resto tutte le settimane, anche il programma che si apre oggi, lunedì 16 novembre, a Novara di Sicilia, dove dalle 8.30 alle 10 Rosalba Castelli è attesa dallɜ bambinɜ della Scuola Primaria, mentre alle 10 incontrerà la Scuola dell’Infanzia nel plesso “G. La Cauza”.

La mattinata proseguirà al plesso “A. Milici” dell’Istituto Comprensivo di Novara di Sicilia con lɜ studentɜ della Scuola Secondaria di I grado. Alle 18 la viandante si sposterà a Palazzo Salvo Risicato, per un incontro pubblico aperto alla cittadinanza, nel quale condividerà il racconto di un cammino le cui orme sono quelle delle donne e dei nomi che porta con sé sui nastri ricamati nel laboratorio “Ricamare il Ricordo” della Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino e dalla rete di ricamatrici volontarie.

Martedì 17 e mercoledì 18 novembre sarà la volta di Castroreale. Martedì, alle 14, Rosalba sarà raggiunta dal gruppo “Trekking in Rosa”, con cui procederà verso il Comune; alle 17, in Piazza delle Aquile, è previsto un incontro aperto alla cittadinanza, alle associazioni e al SAI di Castroreale.

Mercoledì 18 la giornata si aprirà nell’Arena Castiglione e sarà dedicata alle scuole: alle 9.30 la Scuola primaria e la Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo “L. Capuana”, alle 11.15 il Liceo delle Scienze Umane – IPSSAS Castroreale. A seguire, una marcia collettiva e la deposizione di un nastro della memoria all’ingresso della Biblioteca Comunale.

Due giornate per condividere il significato del cammino, custodire le storie delle donne e costruire, passo dopo passo, una comunità più consapevole e attiva nella prevenzione della violenza di genere.





Luogo: Sicilia, Piazza, NOVARA DI SICILIA, MESSINA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.