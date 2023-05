Per la XV edizione di Ortigia Film Festival è l’opera “Luminosa” dell’artista Davide Bramante a ispirare il manifesto del festival che si terrà a Siracusa dal 15 al 22 luglio 2023.

Le realizzazioni fotografiche di Bramante nascono da un incastro tra le sue origini siciliane, un misto di culture, da quella araba a quella normanna, dalla romana alla spagnola. Non ultimo il complesso storico-architettonico di Siracusa che ha da sempre influenzato le sue creazioni.

Davide Bramante racconta il mondo stratificando immagini in un gioco di luci e ombre che fa da specchio alla società contemporanea. Fotogrammi che si sovrappongono in visioni simultanee che rappresentano il suo modo di vedere e raccontare il mondo. La sua originalissima tecnica fotografica delle esposizioni multiple, composte da una sequenza che varia da 4 a 9 scatti, riesce a far convivere all’interno del suo lavoro le tre cose che ama di più: l’arte, la fotografia e il viaggio.

Per il critico e editore Giancarlo Politi Davide Bramante, artista o fotografo ambasciatore poetico e profetico delle città multietniche di oggi. Tutte diverse e tutte eguali. Tutte belle e terribili…”

Il festival, per il sesto anno consecutivo, realizza i manifesti della kermesse a partire dall’opera di un artista promuovendone il lavoro nell’ambito dal progetto Off Sposa l’Arte. Quest’anno OFF XV organizzerà una mostra con i manifesti degli artisti delle precedenti edizioni del festival che negli anni hanno donato le proprie opere alla manifestazione.

Off Sposa l’Arte è un progetto curato da Roberto Gallo, a curare la grafica del manifesto della XV edizione del festival, invece, è Carmelo Iocolano di RedtomatoADV.

Tre le sezioni competitive della XV edizione di Ortigia Film Festival del Festival: il Concorso Lungometraggi opere prime e seconde italiane, il Concorso Documentari e il Concorso Internazionale Cortometraggi. Due le sezioni non competitive: Cinema Women e il cinema in connubio con un’altra arte che quest’anno sarà la l’Arte della Parola. La Voce del Mare rappresenta invece la sezione a tematica ambientale.

Ortigia Film Festival, con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli, si svolge nelle piazze del centro storico della città di Siracusa (Unesco World Heritage) ed è annoverato nel calendario dei festival cinematografici più importanti del bacino del Mediterraneo.

Il festival negli anni ha ricevuto la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica e, il sostegno di: MiC, Comune di Siracusa, Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, Siae, Unesco, Rai Cinema Channel. Ortigia Film Festival ha il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.