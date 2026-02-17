Azione Studentesca Palermo esprime la propria indignazione relativamente a quanto accaduto negli ultimi giorni al Liceo Vittorio Emanuele II: due nostri militanti sono stati oggetto di pesanti minacce e di un clima di ostilità politica, scatenato scientemente dagli attivisti di OSA (Opposizione Studentesca d’Alternativa) in questi ultimi tempi, solo per le loro idee. Questo sentimento di odio a danno dei militanti si è accentuato ulteriormente in seguito alle ultime iniziative organizzate da AS, inerenti al Giorno del Ricordo (celebrazione notoriamente diffamata e sminuita dalla propaganda di OSA).

A ciò si aggiunge, come aggravante, l’atteggiamento intimidatorio con il quale gli stessi attivisti hanno reagito all’organizzazione di un nostro volantinaggio nella giornata di Venerdì. Ci siamo infatti recati al Vittorio Emanuele II, per svolgere regolarmente la nostra attività, quando alcuni facinorosi si sono schierati di lato a noi, cominciando a lanciarci contro insulti di ogni tipo (tra cui anche inneggiamenti alle Foibe).



Ciò che comunque lascia ulteriormente sbalorditi è la partecipazione a tale ostruzionismo anche da parte di una professoressa del liceo e di un collaboratore scolastico, che hanno provato a cacciare i nostri militanti, persino arrivando a gettare il materiale di AS per terra. L’intimidazione è stata comunque vana, perché i nostri militanti hanno proseguito nella norma la loro attività, portandola puntualmente a termine, e senza mai cedere. Resta comunque da segnalare il tentativo prevaricatore e verbalmente violento messo in atto nei loro confronti, peraltro non solo dagli antagonisti, ma anche da personale facente parte dell’istituto.



In conclusione, ci auguriamo che vengano adottati dei seri provvedimenti da parte della scuola contro le minacce e le intimidazioni che i nostri militanti sono stati costretti a subire, da parte degli esponenti di OSA (compresi alcuni membri che sono stati precedentemente eletti per rappresentare le voci degli studenti, ma che non perdono alcuna occasione per seminare odio contro chi si trova in dissenso nei loro confronti).



Azione Studentesca non farà nessun passo indietro a riguardo, e continuerà la propria battaglia contro la scuola dell’omologazione, così come contro chi, in nome dell’antifascismo militante, vorrebbe reprimere qualsiasi visione del mondo che non gli sia affine.







