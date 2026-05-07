“Ciò che apprendiamo dalla stampa in merito all’ospedale di comunità di Piana degli Albanesi è una ferita per l’intera comunità. Una struttura inaugurata il 31 marzo, termine ultimo previsto, per poi essere lasciata lì come una cattedrale nel deserto. Non si aggiungono servizi, non c’è personale sanitario impegnato, non si creano posti di lavoro”, così Giuseppe Vito Ales, Segretario del PD di Piana degli Albanesi e componente della Direzione regionale del PD Sicilia.





“C’è poco da allargare le braccia e spazientirsi. È responsabilità di chi amministra assicurarsi che la struttura che viene realizzata nel proprio Comune entri in funzione e risponda alle finalità per cui è stata progettata. A Piana, il PNRR non ha prodotto i risultati sperati, in linea con l’andamento regionale che vede una percentuale di opere completate inferiore al 20%, decretando un ulteriore fallimento per il governo Schifani, da aggiungersi allo stato penoso in cui versa la sanità siciliana. Quella che poteva essere un’opportunità per un territorio che progressivamente si spopola, rischia di essere solo un grande spreco. Servono competenze e capacità di progettazione e programmazione, ma anche il coraggio di ammettere di essere stati leggeri o di aver sbagliato”, prosegue Ales.





“L’interesse è comune: il bene di Piana degli Albanesi. E su questi temi non esiste colore politico, ma il bene della cittadinanza. Servono però le soluzioni migliori e una visione per il nostro paese, che in questo momento manca. Chiediamo pertanto che si faccia chiarezza su quanto accaduto per l’Ospedale di comunità e che si condivida, con l’intera cittadinanza, lo stato di avanzamento dei progetti finanziati dal PNRR, perché sprecare queste occasioni danneggia il presente e il futuro della nostra comunità” conclude il Segretario dem di Piana degli Albanesi.

Luogo: PIANA DEGLI ALBANESI, PALERMO, SICILIA

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