Palermo 11 novembre 2026 – Preoccupazione per il futuro dell’ospedale Ingrassia, dove entro 180 giorni dovrebbero iniziare i lavori di ristrutturazione e ammodernamento che comporteranno la chiusura del presidio per almeno tre anni.

La Fp Cgil Palermo e la Fp Cgil medici e dirigenti Ssn Palermo hanno condiviso, tra le ipotesi in campo, la necessità di privilegiare la soluzione modulare in prossimità dell’attuale presidio, “purché siano garantiti tempi certi, adeguate risorse finanziarie, piena funzionalità delle strutture e rigorosi standard di sicurezza e qualità dell’assistenza”.

E’ questa una delle proposte di cui si è discusso oggi in un incontro nelle sede dell’assessorato in piazza Ziino, tra le organizzazioni sindacali, l’assessore alla salute Marcello Caruso, la direzione strategica dell’Asp Palermo, la dirigente generale della Pianificazione strategica Agelao, i sindaci del comprensorio.

All’ordine del giorno il futuro del presidio ospedaliero “G.F. Ingrassia” e la necessità di individuare soluzioni organizzative e risorse economiche adeguate a garantire la continuità delle attività sanitarie. L’assessore alla Salute ha precisato che non è stata ancora assunta alcuna decisione definitiva.

Tra le ipotesi illustrate dall’Asp, il trasferimento temporaneo delle attività presso altre strutture sanitarie e la realizzazione di un complesso sanitario modulare, con il supporto attivo dell’Esercito e della Protezione Civile, in un’area adiacente all’attuale ospedale.

Quest’ultima soluzione ha raccolto un ampio consenso tra sindaci e organizzazioni sindacali, “poiché – spiega la Fp Cgil consentirebbe di mantenere i servizi nel loro naturale bacino territoriale. È stata inoltre condivisa dai sindacati la proposta di acquisto delle strutture modulari, in alternativa al noleggio, considerando la durata dei lavori e la possibilità di un loro successivo riutilizzo nell’ambito della sanità pubblica.

In tale prospettiva, la rappresentante aziendale della Fp Cgil medici e dirigenti sanitari Laura Carrillo, ha richiamato l’attenzione sulla concreta fattibilità della proposta, anche alla luce del termine di 180 giorni indicato durante l’incontro, sottolineando la necessità di “assicurare il trasferimento delle attività senza interruzioni assistenziali”.

Prioritaria dovrà essere la salvaguardia delle unità operative, in particolare dell’emergenza-urgenza, del servizio psichiatrico di diagnosi e cura (Spdc) e dell’area materno-infantile, evitando la frammentazione dei percorsi assistenziali.

“Altrettanto imprescindibile – affermano la Fp Cgil e la Fp Cgil medici e dirigenti – è la piena tutela del personale sanitario, tecnico e amministrativo, delle professionalità e delle condizioni di lavoro. L’impegno assunto dall’assessore regionale, sul reperimento delle risorse economiche, rappresenta un elemento importante, che dovrà tradursi in atti concreti e stanziamenti adeguati. Vigileremo affinché la necessaria riqualificazione dell’Ingrassia non comporti un arretramento dell’offerta sanitaria, garantendo la continuità dei servizi, la tutela dei lavoratori e il diritto alla salute delle comunità interessate”.

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