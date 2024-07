Nelle scorse ore ho presentato una apposita interrogazione parlamentare al fine di ottenere chiarimenti in merito al provvedimento deliberativo n. 6 del 27/06/2024, adottato dalla Direzione Strategica dell’ASP di Caltanissetta, con il quale si è proceduto alla revoca dell’atto deliberativo n.972/2023 avente ad oggetto avviso di stabilizzazione del personale precario solo per la parte che riguarda gli infermieri e gli Operatori Socio Sanitari, nonché gli atti di approvazione di graduatoria degli Infermieri e degli OSS, dallo stesso derivati e all’indizione di un nuovo avviso per un nuovo avviso pubblico – per titoli e colloquio – per la stabilizzazione di infermieri e operatori socio sanitari assunti con contratto a tempo determinato – mediante procedure non concorsuali (click day) – in attuazione dell’art. 1, comma 268, lett. b) della l. 234 del 30/12/2021 e ss.mm. ii.-

L’interrogazione, in altri termini, mira ad avere una risposta puntuale e definitiva da parte dell’Assessorato Regionale alla Salute in ordine alle procedure da adottare per la stabilizzazione delle professionalità reclutate durante l’emergenza pandemica ed il superamento del precariato.

La Regione Siciliana, infatti, negli scorsi mesi aveva già adottato delle direttive che avevano lo scopo di fornire indicazioni e chiarimenti riguardo le procedure da seguire per la valorizzazione delle professionalità reclutate. Purtuttavia, malgrado l’emanazione di tali direttive non risulta esserci una omogenea applicazione delle norme in tutte le ASP siciliane.

Le Aziende Sanitarie Provinciali, infatti, non stanno interpretando univocamente le norme e le direttive regionali in materia di stabilizzazioni alla luce del fatto che alcune provvedono con graduatorie per soli titoli mentre altre, come l’A.s.p. di Caltanissetta ritiene necessario procedere con una selezione mediante una prova pratica e/o colloquio, arrivando anche a revocare provvedimenti in senso contrario adottati dalla precedente dirigenza.

La risposta alla interrogazione si presume possa indicare chiaramente se:

1. La graduatoria per soli titoli è ritenuta conforme al dettato dell’art. 1 comma 268 – lett.B -della Legge n. 234/2021 per la stabilizzazione di Operatori Socio Sanitari e Infermieri assunti con c.d. Click day;

2. Rispetto a eventuali provvedimenti non conformi posti in essere dalle A.S.P. nell’ambito delle procedure di stabilizzazione del personale in discorso come intende procedere l’Assessorato alla Salute.

On. Giuseppe Catania

Componente Commissione Bilancio

Vicepresidente Commissione Attività Produttive

Assemblea Regionale Siciliana

Gruppo Fratelli d’Italia

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.