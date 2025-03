Con una missiva indirizzata al Ministero dell’Economia, ministro Giorgetti e all’Anci, associazione nazionale comuni italiani, i sindaci di: Castel Di Iudica, Mirabella Imbaccari, Mineo, Santa Maria di Licodia, Valverde, San Gregorio, Caltagirone e Licodia Eubea, chiedono la rimodulazione degli articoli 785 e 788 della legge di bilancio 2025. Questi riducono in modo significativo la possibilità di gestione autonoma e responsabile da parte dei Comuni, nonché la capacità di fornire servizi pubblici di qualità. Non possiamo sottovalutare il fatto che, senza un intervento che tenga conto delle peculiarità delle singole realtà locali, si rischia di abbattere quelle poche risorse ancora disponibili per garantire la vivibilità dei nostri territori, la sicurezza dei cittadini e la qualità della vita nelle nostre comunità. Si chiede, pertanto, un incontro urgente con il Suo Ministero e con le competenti autorità, affinché possano essere adottati correttivi efficaci in grado di evitare il tracollo dei nostri enti locali e di ripristinare la giusta centralità dei territori nella costruzione di un Paese coeso e solidale. Il tutto per continuare a garantire i servizi essenziali ai cittadini .

