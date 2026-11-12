Grande partecipazione all’evento finale “RifondiAmo Palermo – Nessunə deve restare indietro”. Dal confronto tra associazioni, sindacati, cittadini e partiti del campo costituzionale (PRC, AVS, M5S, PD) l’impegno per un percorso aperto e partecipato verso le prossime elezioni.

Si è chiusa con una forte partecipazione di pubblico e realtà sociali la terza edizione di “Ottobre Rosso 2026 – Sguardi sulla città e oltre”, la rassegna promossa da Rifondazione Comunista di Palermo per rimettere al centro del dibattito cittadino i grandi nodi politici e sociali del territorio.





L’assemblea conclusiva, dal titolo “RifondiAmo Palermo – Nessunə deve restare indietro”, ha voluto rompere l’immobilismo che da circa un anno blocca il campo progressista, finora concentrato quasi esclusivamente sul toto-nomi e sulla sterile contrapposizione tra favorevoli e contrari alle primarie. Nell’introduzione ai lavori, il PRC ha posto all’ordine del giorno le proprie coordinate programmatiche: emergenza climatica e transizione ecologica, condizione giovanile e precarietà, gentrificazione e crisi abitativa, rigenerazione del centro storico e costruzione di un modello alternativo a un capitalismo segnato da guerre e disuguaglianze.

Protagonisti assoluti dell’iniziativa sono stati i soggetti esterni ai palazzi della politica: cittadini e cittadine, associazioni, organizzazioni sindacali e attivisti dei tanti presidi di resistenza sociale che animano Palermo hanno preso la parola per primi, confrontandosi poi con gli esponenti di Rifondazione Comunista e degli altri partiti del campo costituzionale presenti all’incontro (Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico).





Dal basso è emersa una richiesta chiara di radicalità, intesa non come isolamento, ma come capacità di indicare con decisione soluzioni concrete e principi non negoziabili: dalla giustizia ambientale al potenziamento dei servizi pubblici, dalla mobilità sostenibile fino alla necessità di costruire un fronte credibile per battere le destre a livello comunale, regionale e nazionale.

«Mentre per mesi si è discusso solo di equilibri interni e candidature calate dall’alto, la città reale chiede risposte urgenti e un progetto chiaro», dichiarano i cosegretari di Rifondazione Comunista di Palermo Barbara Evola e Ramon La Torre. «Se negli interventi di M5S, AVS e PD abbiamo registrato una convergenza sulle priorità, restano ancora incerti il perimetro dell’alleanza e il metodo. Per noi i paletti sono netti: nessuna apertura a forze neoliberiste, corresponsabili quanto le destre dell’attuale crisi sociale, e nessuna disponibilità a primarie che servono solo a misurare i rapporti di forza tra apparati».





«Per riportare al voto chi oggi si rifugia nell’astensione perché deluso da anni di tagli alla sanità, alla scuola pubblica ai servizi sociali, per la precarizzazione del lavoro — concludono Barbara Evola e Ramon La Torre — serve un percorso radicalmente diverso. Per questo lanciamo da subito a tutte le realtà sociali, associative e politiche presenti l’invito ad avviare un calendario serrato di incontri aperti e tematici: scriviamo insieme il programma partendo dai bisogni della città, e solo alla fine individuiamo la candidatura e la squadra di governo più adatte a interpretarlo».

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