La donazione è il risultato dell’iniziativa solidale “Una collezione da favola” in partnership con GOOFI by Egan e attiva nei punti vendita Conad a fine 2023.

Nell’ultimo triennio, grazie all’iniziativa, il contributo di Conad all’Ospedale dei Bambini “Di Cristina” ha superato i 215.000 euro.

Palermo, 26 marzo 2024 – PAC 2000A Conad conferma il proprio sostegno all’Ospedale dei Bambini “Di Cristina” di Palermo, attraverso una donazione di 73.000 euro per finanziare l’acquisto di apparecchiature d’uso del reparto di chirurgia pediatrica. L’ente ospedaliero sin dalla sua fondazione si occupa dello sviluppo psicofisico del bambino in tutte le fasi della crescita e della diagnosi e terapia delle malattie infantili ed è dotato di un pronto soccorso e di 15 unità operative di diagnosi e cura.

Quello di PAC 2000A Conad è un impegno costante e concreto, che negli ultimi tre anni ha permesso di contribuire con una donazione di oltre 215.000 euro all’Ospedale dei Bambini “Di Cristina”.

Si è svolta presso il presidio dell’Ospedale dei Bambini “Di Cristina” la cerimonia di consegna del simbolico assegno della donazione, alla presenza del Direttore Area Sicilia di PAC 2000A Conad, Riccardo Catania, del Dott. Walter Messina e del Dott. Gaetano Buccheri, rispettivamente Commissario Straordinario e Direttore Sanitario dell’Ospedale dei Bambini “Di Cristina” e dell’Arnas Civico di Palermo e del personale sanitario.

La donazione, frutto dell’iniziativa di collezionamento solidale “Una collezione da favola” e realizzata in collaborazione con GOOFI by Egan, sostiene i reparti pediatrici del territorio grazie al prezioso contributo dei clienti Conad che hanno partecipato acquistando i prodotti della linea dei soggetti natalizi GOOFI ispirati ai personaggi delle fiabe e realizzati in plastica (ABS) 100% riciclata.

Per ogni soggetto natalizio della linea GOOFI venduto nei punti vendita Conad della Sicilia da ottobre a dicembre 2023, PAC 2000A Conad ha devoluto 50 centesimi a favore dell’Ospedale dei Bambini “Di Cristina”.

“Siamo orgogliosi di rinnovare, per il terzo anno consecutivo, il nostro sostegno all’Ospedale e di rendere tangibile la nostra partecipazione alle attività del territorio siciliano. Come impresa per la comunità, ci impegniamo quotidianamente a svolgere un ruolo attivo e siamo grati di poter contribuire concretamente al lavoro che il personale sanitario svolge con grande costanza e perseveranza lungo il percorso di guarigione dei bambini. Desidero ringraziare calorosamente i nostri clienti per aver partecipato numerosi a questa iniziativa, e i nostri soci per il loro costante supporto alle attività benefiche, consapevoli che, insieme, si va più lontano.” ha dichiarato Riccardo Catania, Direttore Area Sicilia di PAC 2000A Conad.

“Desideriamo esprimere la nostra gratitudine a Conad, che anche quest’anno ha scelto di destinare i proventi dell’iniziativa solidale a sostegno del nostro Ospedale. Grazie alla costante generosità della Cooperativa, per il terzo anno consecutivo, siamo in grado di arricchire gli investimenti nelle attività del nostro Ospedale dei Bambini. Questo contributo non solo fa una differenza tangibile nelle cure e nei servizi che possiamo offrire, ma rappresenta anche un’importante dimostrazione di solidarietà e impegno verso la nostra comunità.”– ha affermato Walter Messina, Commissario straordinario dell’Ospedale dei Bambini “Di Cristina” e dell’Arnas Civico di Palermo.

L’INIZIATIVA DI CONAD

Questa iniziativa si inserisce in un progetto di Conad avviato a fine 2021 a sostegno degli ospedali attivi con progetti pediatrici su tutto il territorio italiano: negli ultimi tre anni Conad ha devoluto oltre 5,8 milioni di euro, di cui più di 1,7 solo nel 2023, in questo ambito.

L’impegno dedicato alle partnership sostenibili e, in particolare, alle iniziative di fidelizzazione a sostegno delle persone e delle comunità, rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.

Per saperne di più: https://chisiamo.conad.it/sosteniamo-il-futuro/collections/Conad-collection-GOOFI-2023

PAC 2000A Conad è la più grande cooperativa del consorzio Conad, per dimensioni e fatturato, con una rete di vendita che si estende su 5 regioni: Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Realtà leader sul territorio, PAC 2000A Conad concorre con determinazione alla crescita e al benessere delle comunità in cui è presente con oltre 1.000 Soci, un fatturato di oltre 4,83 miliardi di euro e una quota di mercato del 20,3% nelle 5 Regioni nelle quali opera, confermandosi leader della GDO nel Centro e Sud Italia.

