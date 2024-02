Barbara Fronterrè è il candidato sindaco di Azione per le prossime elezioni comunali. La decisione è stata ufficialmente confermata dalla stessa candidata, dal commissario di “Azione”, Massimo Mizzi, e dall’intero direttivo che hanno espresso piena fiducia nella capacità di Barbara Fronterrè di guidare la comunità pachinese.



Barbara Fronterrè, nota per il suo impegno civico e politico e per la sua dedizione alla crescita e al benessere di Pachino, ha aderito ad Azione, abbracciando il progetto costruito dal gruppo a Pachino e accettando con umiltà e determinazione l’importante responsabilità di candidarsi alla guida della città. “Sono onorata di ricevere la fiducia di Azione – ha dichiarato Fronterrè – accetto di candidarmi perché ho al mio fianco una rete di forze sane e attive, di buona politica e di cittadini liberi. Gente con esperienza, idee chiare ed una forte motivazione. Una squadra di cui farà parte il laboratorio civico “Pachino Crede”, il movimento “Free Pachino” e tutti coloro che vorranno assieme a noi trasformare la città. A tal proposito lancio un appello alle forze progressiste, in particolare al Partito Democratico, con cui è già stato avviato un dialogo; ai cittadini e ai movimenti che al di la delle differenze vogliano insieme a noi ricostruire la città e valorizzare i suoi punti di forza”.

“Barbara Fronterrè incarna l’energia, la determinazione e la passione necessarie per guidare Pachino verso un futuro migliore – ha affermato Mizzi – sono certo che assieme a lei, e con tutti i gruppi politici con cui abbiamo aperto una fattiva interlocuzione, affronteremo le sfide che ci attendono per restituire dignità alla nostra comunità”.

“La candidatura di Barbara Fronterrè – ha dichiarato Pippo Incatasciato, coordinatore provinciale di Azione – segna un importante passo avanti per Pachino, per Azione e per il nostro partecipato comitato locale, che ha profuso tanta dedizione nella strutturazione del progetto, aprendolo alla città, decidendo con i suoi componenti di metterci la faccia. Con un forte impegno per la trasparenza, l’integrità e la partecipazione democratica, siamo pronti a lavorare fianco a fianco con i pachinesi”.

Foto: Massimo Mizzi e Barbara Fronterrè

