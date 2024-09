Il primo ostacolo è superato. La testa è orientata per il secondo, difficile, gradino verso la B. Domenica in casa, alle 10, il City Catania Sports Club sfiderà il Leo Padel. Derby catanese per la promozione, dunque, dopo la vittoria conquistata a Perugia per 2-1 domenica. In palio l’accesso alla finalissima. Per gli amanti del padel, lo sport del momento, la sfida di domenica mattina sarà l’occasione per ammirare uno spettacolo di alto livello con tanti protagonisti catanesi.

“Era importante – spiega il diesse del City Sports, Sergio Tarquinio – riuscire a concludere in nostro favore la partita di Perugia per le insidie che celava. Siamo felici del risultato, della prova offerta. Ora, non abbiamo il tempo di riposare. Dobbiamo onorare l’impegno di domenica mattina con gli amici del Leo che anche in questo sarà in gara secca ad eliminazione diretta”.

In meno di due anni, quindi, il City Sports sogna a occhi aperti un traguardo davvero suggestivo per il club, ma anche per il movimento padelistico. La parola passa al campo, anzi ai campi. “Spero – conclude Tarquinio – di poter vedere tanti amanti di questo sport domenica al City per seguire le partite. Lo spettacolo è garantito. Ma ci sarà anche la possibilità di poter vivere e conoscere le potenzialità della nostra struttura”.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.