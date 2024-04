Ad oggi 26/04/2024 i lavoratori ASU impegnati presso i siti della Cultura dei Beni Culturali, non hanno percepito il pagamento dell’integrazione oraria e le spettanze dovute relative al primo trimestre / aprile 2024 e dicembre 2023 . Nonostante una prima delibera di Giunta n. 113 del 21/03/102 la quale non aveva previsto l’Inail per questi lavoratori si e’ provveduto con un’ ulteriore delibera.

Sembra paradossale che nonostante un’ulteriore delibera di giunta n 162 del 18 aprile 2024 e la richiesta fatta dal dipartimento bbcc prot. N. 17870 del 23/04/2024 trasmessa via PEC alle Unita’ del dipartimento bilancio giorno 23/04/2024 , per il rimpinguamento dei relativi capitoli, non si sia ancora provveduto con una certa priorità.

USB oggi 26 aprile 2024 e’ stata nuovamente al Dipartimento Bilancio per sollecitare l’emanazione del decreto interloquendo con il Dirigente Dott. Calandra , colui che deve provvedere ad emanate il decreto.

Si e’ richiesto anche l’intervento del Presidente On. Schifani per dare una certa priorità all’emanazione del decreto ; per poter procedere successivamente all’impegno di spesa da parte del Dipartimento BBCC. Si preannuncia il blocco dei siti vista l’ inerzia dell’amministrazione regionale nei confronti di questa platea.

Barbara Gambino

