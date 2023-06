Si è svolto a Palazzo dei Leoni, in un Salone degli Specchi gremito di professionisti, il seminario sull’applicazione del Building Information Modeling (BIM) nella Pubblica Amministrazione, organizzato dalla Città Metropolitana di Messina che ha invitato i tecnici delle Stazioni Appaltanti di tutto il territorio metropolitano per illustrare la formazione erogata ai propri uffici sulle metodologie di digitalizzazione dei progetti e delle gare di appalto.

Un importante appuntamento anche alla luce delle scadenza già fissate nel nuovo Codice degli Appalti che prevede l’entrata a regime, entro il 2025, dell’obbligo per tutti gli Enti pubblici di procedere agli affidamenti e alla progettazione di nuovi lavori con la modellazione informativa delle costruzioni.

Ad aprire i lavori è stato il Dirigente della IV Direzione “Edilizia Metropolitana” geologo dott. Biagio Privitera che ha sottolineato l’importanza di organizzare e pianificare per tempo l’applicazione del BIM anche in considerazione della presenza di lavori sopra soglia, nell’ambito del PNRR, e che sono già sottoposti a tale obbligo.

Il modello formativo, applicato dalla Città Metropolitana di Messina e rivolto ai tecnici dei propri uffici, è stato illustrato e messo a disposizione dei presenti per verificarne metodi e modelli adattabili alle rispettive esigenze.

Privitera ha rivendicato la capacità degli uffici tecnici e della formazione dell’Ente di adeguarsi tempestivamente alle disposizioni normative conducendo un percorso con particolare attenzione alla qualità e all’efficienza.

Sono stati l’arch. Edoardo Accettulli e l’ing. Vittorio Mottola della società Anafyo Sagl a dettagliare la pianificazione, l’erogazione e l’affiancamento agli uffici tecnici di Palazzo dei Leoni con i singoli passaggi , di oltre 90 ore complessive, per fornire un servizio di formazione e di supporto che hanno interessato le attuali commesse in corso riferibili a progetti finanziati dal PNRR.

I successivi interventi dell’ing. Mauro De Luca Picione e dell’ing. Pietro Farinati, professionisti esperti BIM, si sono soffermati principalmente sulle novità previste dal Codice degli Appalti, con particolare riferimento alla procedure di verifica compatibilità e sull’organizzazione strutturale degli uffici tecnici e di tutti gli altri uffici che sono comunque trasversalmente investiti dall’applicazione del BIM.

I lavori del seminario, condotti dal Responsabile del Servizio Sicurezza dott. Sandro Mangiapane e coordinati dal Responsabile dell’Ufficio Formazione dott.ssa Maria Luisa Sodo Grasso, hanno consentito ai partecipanti di orientarsi sulle scelte da adottare per la migliore attuazione della formazione da erogare al proprio personale e per gli atti organizzativi propedeutici alla strutturazione degli uffici tecnici.

La giornata formativa è stata supportata dall’Organismo Paritetico OPT Messina, rappresentata dal coordinatore Direttore geom. Pippo Moroso, con rilascio dei crediti per Rspp, Asp, Cse.

Il Responsabile dell’Ufficio Comunicazione Istituzionale

Addetto Stampa dott. Giuseppe Spanò

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.