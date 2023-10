Presentate stamani, nel corso della conferenza stampa svoltasi a Palazzo dei Leoni, le attività legate alla celebrazione del Centenario della fondazione del liceo Seguenza (1923/24 – 2023/24).

Presenti all’appuntamento il sindaco della Città Metropolitana Federico Basile, gli assessori Pietro Currò ed Enzo Caruso, rispettivamente con delega alle Politiche Scolastiche e alla Cultura, Giovanni Pasto in rappresentanza del provveditore agli studi Stello Vadalà e la dirigente scolastica del liceo Seguenza Lilia Leonardi.

L’inaugurazione degli eventi è in programma per domani 27 ottobre, alle ore 11.00, a piazza Duomo dove verrà allestito dagli studenti un flash mob.

Gli appuntamenti previsti coinvolgeranno anche i ragazzi degli altri istituti superiori e delle scuole medie cittadine.

“La ricorrenza del centenario del liceo Seguenza – ha affermato il sindaco Basile – costituisce un momento importante per la storia di Messina. Si tratta di una istituzione che ha segnato la crescita culturale della città, formando negli anni le classi dirigenti e professionali che hanno inciso sullo sviluppo della nostra comunità. In tal senso, stiamo lavorando per garantire una struttura sicura ed efficiente che possa assicurare una formazione adeguata alle nuove esigenze del terzo millennio”.

In tutti gli interventi si è sottolineata la valenza educativa dell’istituzione “Seguenza” che in questi anni ha mostrato una vitalità che l’ha resa una realtà scolastica di riferimento per il territorio urbano e non solo, un liceo capace di adeguarsi all’evoluzione della società con la creazione di due nuovi indirizzi di studio.

