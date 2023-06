Si è svolta stamane, a Palazzo dei Leoni, la cerimonia di consegna al Sindaco metropolitano dott. Federico Basile dei riconoscimenti assegnati alla Città Metropolitana di Messina nel corso della XXI edizione del Premio Basile 2023 per la formazione nella Pubblica Amministrazione svoltasi a Roma lo scorso 19 maggio.

A consegnare la targa per il premio “Siamo tutti cartolai! Amicizie silenziose tra carta e natura per costruire una biblioteca della biodiversità altamente creativa attraverso laboratori esperienziali” e la menzione di merito per il progetto “Futuri Cittadini responsabili2.0. Pasta e fagioli…con olio – La dieta mediterranea ti fa bene” sono stati il Dirigente della VI Direzione “Ambiente”, ing. Giovanni Lentini, e il Responsabile del Nodo In.F.E.A. della Città Metropolitana di Messina, dott. Giuseppe Cacciola.

Presenti alla cerimonia l’arch. Antonia Teatino di O2italia, l’ing. Francesco Cancellieri di AssoCEA Messina APS, il Presidente e il Direttore sanitario dell’A.I.A.S. sezione di Barcellona Pozzo di Gotto Onlus, dott. Fabio Marletta e Giulia Ingegneri, insieme alle terapiste Giusy Genovese e Ada Corso, e una rappresentanza di genitori e ragazzi che hanno aderito all’iniziativa.

“Sono orgoglioso dei riconoscimenti ottenuti – ha dichiarato Basile – e l’impegno della Città Metropolitana di Messina è quello di assicurare una continuità progettuale nei prossimi anni per rafforzare l’azione a supporto di bambini con bisogni speciali per amplificare l’attenzione alle tematiche ambientali nell’ambito di una didattica sempre più inclusiva ed esperienziale”.

Il Responsabile dell’Ufficio Comunicazione Istituzionale

Addetto Stampa dott. Giuseppe Spanò

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.