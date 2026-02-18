La rassegna Palco Off prosegue il suo percorso dedicato al teatro contemporaneo d’autore con un nuovo appuntamento che coniuga divulgazione, ironia e grande narrazione. “L’Amor che (non) move il Sole”, monologo scritto e interpretato da Beppe Allocca, arriva da Zo Centro Culture Contemporanee. In scena Sabato 21 febbraio alle ore 21 e domenica 22 febbraio ore 18.

Dopo il successo degli appuntamenti precedenti, Palco Off conferma la vocazione a ospitare spettacoli capaci di parlare a un pubblico trasversale, intrecciando qualità artistica e capacità divulgativa. In questo solco si inserisce il lavoro di Allocca, che riporta sul palcoscenico la figura di Galileo Galilei con uno sguardo originale, brillante e sorprendentemente attuale.





“L’Amor che (non) move il Sole” (menzione speciale al Milano Off Fringe Festival) è un monologo che racconta la vita dello scienziato che ha traghettato l’umanità dal mondo antico al mondo moderno. Uno spettacolo adatto anche al pubblico scolastico, capace di unire rigore storico e ritmo scenico.

E se Dante scriveva “l’amor che move il sole e l’altre stelle”, Galileo, forse, lo avrebbe contraddetto con ironia, magari con un messaggio vocale su WhatsApp!

In teatro, infatti, tutto può accadere. Così sulle assi del palcoscenico può prendere vita un dialogo impossibile tra Galileo Galilei e Dante Alighieri.

Lo spettacolo si ispira a molteplici fonti: dal capolavoro “Vita di Galileo” di Bertolt Brecht ai testi dell’“antagonista” Aristotele, fino a biografie e documenti storici. Ma non si tratta di un racconto “wikipediano”: la vicenda dello scienziato è il cuore pulsante di una drammaturgia che intreccia storie, personaggi e suggestioni. Dal Papa al giudice infernale Minosse, dall’allievo Andreino allo stesso Dante, si sussegue un turbinio di figure che animano una narrazione incalzante, capace di alternare taglio divulgativo e leggerezza comica.





Il risultato è una storia coinvolgente che accompagna lo spettatore fino all’ultima battuta, con una costruzione scenica attenta e un ritmo che non lascia tregua. Perché sì, il Sole è fermo e niente lo muove, neppure l’Amore. Parola di Galileo.

Beppe Allocca – Artigiano teatrante

“Mi autodefinisco un artigiano teatrante”, racconta Beppe Allocca, sintetizzando in due parole le sue passioni: l’artigianato e il teatro. Artigiano di maglieria a Prato, produttore di accessori realizzati con filati rigenerati e venduti nei mercati di tutta Italia fin dai tempi del liceo, Allocca ha intrecciato il racconto del proprio mestiere con la scena.

Il suo primo spettacolo, dedicato ai cenciaioli pratesi e al riciclo degli scarti tessili, nasce proprio dall’esperienza quotidiana tra i banchi del mercato: “Perché sì, il mercato è teatro. Eccome se lo è!”. Il monologo è la forma che predilige: uno spazio diretto, essenziale, dove poter raccontare storie apparentemente complesse con un’impostazione comica e leggera, capace di far apprendere divertendo.

“L’Amor che (non) move il Sole” rappresenta il suo terzo lavoro come autore e attore: un nuovo tassello di un percorso artistico che unisce divulgazione e ironia.

