“”Sono già trascorsi 12 anni dalla nascita a Palermo della piazzetta dedicata a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia(10 dicembre 2012),un successo per omaggiare questi due attori palermitani accaduto a 20 anni dalla morte di Franchi e 90 anni dalla nascita di Ingrassia.

“Ho lottato per 20 anni subito dopo la morte di Franchi del 9 dicembre del 1992(32 anni fa’)per chiedere una strada a Palermo”, ha detto Giuseppe Li Causi, cultore dei due attori.

“Questa piazzetta è stata voluta in questo luogo simbolo perché qui – ha continuato Li Causi – Franco Franchi ha iniziato la sua gavetta artistica con la classica “Posteggia​” ovvero l’artista di strada, salendo su una sedia come se fosse un palco iniziando a fare smorfie, suonando la fisarmonica, e cantando”.Poi nel 2022 esattamente due anni fa’ sempre su mia proposta è stato emesso da poste italiane il francobollo commemorativo in occasione dei 100 anni della nascita di Ingrassia e per i 30 anni della morte di Giuseppe Li Causi cultore di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.