Sarà assegnato alla professoressa Livia Ottolenghi il premio Melli, per il costante contributo nel promuovere equità di accesso alle cure odontoiatriche, sostenibilita’ ambientale e innovazione nei percorsi formativi universitari, con particolare attenzione a internazionalizzazione, prevenzione ed etica professionale.

Il riconoscimento sara’ consegnato oggi, venerdì 6 marzo 2026, alle ore 15, a Villa Magnisi, sede dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Palermo, nel corso dell’inaugurazione del XXX congresso scientifico COI-AIOG, organizzato per approfondire il rapporto tra innovazione tecnologica e centralita’ della persona nei percorsi di cura.

Livia Ottolenghi, 63 anni, romana, docente ordinario di Odontoiatria all’Universita’ La Sapienza di Roma, e’ presidente della Conferenza permanente dei presidenti dei Corsi di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria. Dal 15 febbraio 2026 e’ anche presidente dell’Unione delle comunita’ ebraiche italiane (Ucei). Da tempo impegnata nelle attivita’ dell’Ucei, nel precedente mandato ha ricoperto il ruolo di assessore alle politiche educative promuovendo, insieme alla Conferenza episcopale italiana (Cei), il progetto delle Schede per conoscere l’ebraismo, strumenti pensati per favorire una conoscenza corretta della tradizione ebraica nelle scuole.

La cerimonia inaugurale del congresso vedra’ la partecipazione del presidente dell’Ordine dei medici di Palermo (direttivo Fnomceo) Toti Amato, del presidente del Cenacolo odontostomatologico italiano (Coi) Maria Grazia Cannarozzo e del presidente della Commissione albo odontoiatri (Cao Palermo) Mario Marrone (direttivo Fnomceo). Presenti anche il presidente nazionale della Cao Andrea Senna e i componenti Alba Latini e Giampaolo Damilano, oltre a numerosi esperti del panorama nazionale accademico e scientifico, tra cui Isabel Ascension Trujillo Perez, studiosa di biodiritto in ambito medico e odontoiatrico e Umberto Romeo, docente ordinario e presidente della Società italiana di patologia e medicina orale.

Per informazioni, iscrizioni e programma è possibile consultare il link https://www.coiaiog.it/

