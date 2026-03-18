Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime sdegno e profonda inquietudine per l’episodio di violenza verificatosi a Palermo, ai danni di un ragazzo di quattordici anni con disabilità, vittima di un’aggressione tanto brutale quanto simbolicamente rivelatrice di una deriva culturale più ampia. Non siamo di fronte a un semplice atto di bullismo, ma a un fenomeno complesso in cui la violenza fisica si intreccia con una dimensione relazionale e mediatica profondamente alterata.



L’atto aggressivo, infatti, è stato preceduto e accompagnato da una dinamica di umiliazione pubblica e amplificato dalla presenza di coetanei che hanno scelto di filmare anziché intervenire. Questo passaggio segna una trasformazione critica: la sofferenza non solo viene inflitta, ma diventa contenuto, materiale da condividere, esperienza da consumare. Si assiste così a una progressiva normalizzazione dell’indifferenza, che rischia di radicarsi come codice implicito nelle nuove generazioni. Particolarmente grave è il fatto che la vittima sia un adolescente con una condizione genetica rara, elemento che evidenzia come la fragilità venga ancora percepita come vulnerabilità esposta e non come valore da proteggere.

È proprio su questo piano che si misura la qualità etica di una comunità educante: nella capacità di riconoscere e difendere chi è più esposto, non di tollerarne l’esclusione.



La scuola, in questo scenario, non può limitarsi a una funzione reattiva o normativa, ma deve riappropriarsi del proprio ruolo trasformativo, capace di incidere sulle rappresentazioni culturali e sulle pratiche quotidiane. Occorre un salto di paradigma che superi la logica episodica degli interventi e costruisca ambienti educativi in cui i diritti umani siano esperiti, non solo dichiarati.

In tale direzione, il CNDDU propone l’adozione di un modello didattico innovativo denominato “ecosistema di corresponsabilità etica”, che integra dimensione narrativa, riflessiva e performativa in un processo continuo. Non si tratta di aggiungere un progetto, ma di riconfigurare l’esperienza scolastica come spazio in cui ogni studente è chiamato a interrogarsi sul proprio ruolo nelle dinamiche di inclusione o esclusione.



Attraverso dispositivi guidati di rielaborazione dei casi reali, pratiche di immedesimazione critica e restituzioni pubbliche orientate alla comunità, gli studenti sviluppano competenze emotive e civiche che li rendono attori consapevoli. A differenza dei modelli più diffusi, centrati sulla sensibilizzazione o sulla testimonianza esterna, questa proposta agisce in profondità sui meccanismi di percezione e responsabilità, trasformando lo spettatore in soggetto etico.



La sua replicabilità consente inoltre di estendere l’intervento a tutte le forme di vulnerabilità, evitando gerarchie tra vittime e promuovendo una cultura realmente inclusiva. L’educazione ai diritti umani, oggi, passa necessariamente attraverso una alfabetizzazione emotiva e mediale capace di restituire dignità alle persone e complessità ai fenomeni. Esprimiamo la nostra vicinanza al giovane aggredito e alla sua famiglia, nella convinzione che la risposta più autentica non sia solo la condanna, ma la costruzione di contesti in cui episodi simili non possano più trovare terreno fertile.

Solo un’alleanza educativa solida e lungimirante potrà trasformare questa ferita in un’occasione di consapevolezza collettiva e di rinnovamento civile.

prof. Romano Pesavento, Presidente Nazionale CNDDU

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