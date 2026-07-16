Dopo il Festino di Santa Rosalia la Kalsa si appresta a vivere la festa religiosa più attesa dell’anno, la Madonna del Carmelo. Fino a domenica 19 luglio l’antico quartiere palermitano sarà illuminato a festa e i balconi addobbati per il passaggio della Madonna, patrona della Kalsa.



Quest’anno la giornata finale dei festeggiamenti assume un significato ancora più profondo perché coincide con l’anniversario della strage di via D’Amelio, nella quale il 19 luglio 1992 furono assassinati il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta. Un legame intenso per la Kalsa, quartiere dove il magistrato è stato battezzato ed è cresciuto insieme al suo grande amico Giovanni Falcone.







«È un appuntamento molto sentito nel nostro quartiere e anche in questa occasione saranno protagonisti soprattutto i nostri giovani» afferma il parroco della Kalsa e rettore di Santa Teresa, don Giuseppe Di Giovanni, «che rappresentano il presente e il futuro di questo territorio. La coincidenza di quest’anno con il 19 luglio ci spinge a una riflessione profonda: la devozione alla Madonna del Carmelo non è solo tradizione, ma un impegno quotidiano per la giustizia e la legalità. Ricordare Paolo Borsellino proprio qui, dove è cresciuto, significa dire ai nostri ragazzi che il cambiamento è possibile e parte da ogni vicolo della Kalsa» .





La festa liturgica della Madonna del Carmelo ha preso il via ad inizio del mese con un ricco programma di iniziative organizzate dal parroco e dalla confraternita guidata dal superiore Filippo Mangano. Domenica il clou dei festeggiamenti che si apriranno alle 8 del mattino con l’alborata al Foro Italico. La messa delle 11.30, al Santuario di Santa Teresa, sarà celebrata da don Salvatore Petralia, parroco di San Giovanni Apostolo. Alle 17.30 la solenne celebrazione eucaristica, presieduta da Monsignor Salvatore Salvia, direttore diocesano dell’Unione Apostolica del Clero di Monreale, con la partecipazione di autorità civili e militari. Alle 18.45 prenderà il via la solenne processione con la venerata immagine della Madonna del Carmelo che percorrerà le principali strade del quartiere e si concluderà in Piazza Kalsa. Ad accompagnare la processione sarà il corpo bandistico palermitano diretto dal maestro Massimo Vella. Al rientro, alle 20.30, altra messa celebrata da don Sergio Mattaliano, con la partecipazione delle comunità parrocchiali di Stella Maris e di Maria Ausiliatrice.

Luogo: SANTUARIO SANTA TERESA, Piazza Kalsa , PALERMO, PALERMO, SICILIA

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