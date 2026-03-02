Al Santuario di Santa Teresa a Palermo, la Parola si fa arte e riflessione profonda. Il cuore pulsante della Kalsa si prepara a ospitare un ciclo di incontri unico, organizzato dal parroco Don Giuseppe Di Giovanni, per riscoprire il messaggio del “Discepolo che Gesù amava”.

Gli appuntamenti, che si svilupperanno nell’ambito dell’iniziativa “Oratorio in mezz’ora”, saranno dedicati all’approfondimento del Vangelo di San Giovanni Apostolo, filtrato attraverso la lente poetica e spirituale del professore Salvatore Lo Bue, docente all’Università di Palermo. Il punto di riferimento sarà la sua imponente fatica letteraria: “L’Opera – Il Figlio, il Messia, il Redentore”, un poema sacro in 70 canti che ripercorre l’intera storia della salvezza con una forza narrativa straordinaria.





Ad arricchire l’atmosfera e accompagnare le riflessioni, ci saranno le note della chitarra del maestro Toti Basso, che saprà tradurre in musica la profondità dei temi trattati.



“Questo ciclo di incontri costituiscono un momento di condivisione profonda – afferma Don Giuseppe Di Giovanni – Come faceva San Filippo Neri a Roma, vogliamo che la bellezza della musica e della poesia ci conduca direttamente al cuore del Vangelo”.

Il ciclo si articolerà in quattro incontri, che si terranno nei giorni i 3, 10, 17 e 31 marzo dopo la messa delle ore 18.



Luogo: SANTUARIO SANTA TERESA, Piazza Kalsa , PALERMO, PALERMO, SICILIA

