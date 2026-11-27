Palermo – Tutto pronto a Palermo per l’inizio dei festeggiamenti in onore dell’Immacolata Concezione di Maria, Patrona primaria della città e dell’Arcidiocesi. A causa dei lavori di restauro ancora in corso nella Basilica di San Francesco d’Assisi, anche quest’anno il cuore delle celebrazioni liturgiche sarà ospitato dal Santuario diocesano di Santa Teresa in piazza Kalsa, in sinergia con la Parrocchia di Santa Maria della Pietà. Il programma è curato dai Frati minori conventuali e dalla confraternita del Porto e Riporto.



Il cammino di preparazione prenderà il via domenica 29 novembre. Alle ore 17.00, dalla chiesa parrocchiale della Pietà, partirà un corteo con omaggio floreale alla Madonna diretto verso il Santuario di Santa Teresa. Qui, alle 17.30, si terranno la recita del Santo Rosario e il tradizionale canto dello Stellario, seguiti alle 18 dalla Celebrazione Eucaristica presieduta dal parroco don Giuseppe Di Giovanni alla presenza delle confraternite, dei gruppi parrocchiali e delle associazioni.





Da lunedì 30 novembre a domenica 6 dicembre, gli appuntamenti proseguiranno ogni giorno al Santuario di Santa Teresa alle 17.30 con il Santo Rosario e la Santa Messa. La predicazione della Novena sarà affidata quest’anno a padre Giuseppe Caruso, priore degli Agostiniani del convento di Palermo.

Il momento centrale sarà la vigilia, lunedì 7 dicembre. Dopo la Messa delle 18 alla Pietà, alle ore 19 al Santuario di Santa Teresa si celebreranno i Solenni Vespri con la partecipazione dell’Arcivescovo Metropolita di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, e delle autorità civili e militari della città. Durante la liturgia, il sindaco rinnoverà con l’Atto di consacrazione lo storico “voto sanguinario” del 1624, con cui i palermitani giurarono di difendere fino alla vita il dogma dell’Immacolato Concepimento. Alle 23 la veglia con l’Ufficio delle Letture e la Santa Messa di Mezzanotte.





Martedì 8 dicembre, giorno della Solennità dell’Immacolata, i fedeli si ritroveranno alle ore 8.15 al Santuario di Santa Teresa per il Solenne Pontificale presieduto dall’Arcivescovo monsignor Corrado Lorefice. Altre celebrazioni eucaristiche sono in programma alle 10 alla Pietà e alle 11.30 e 18 al Santuario.



Nel pomeriggio, alle ore 16.00, la città abbraccerà la sua Patrona con la Solenne Processione dell’argenteo simulacro della Madonna, che si muoverà da piazza San Francesco d’Assisi.



Luogo: Santuario Santa Teresa, Piazza Kalsa, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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