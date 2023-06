Martedì 6 giugno si è tenuta all’I.C.S. Alberico Gentili una manifestazione conclusiva che si è sviluppata lungo l’arco dell’intera giornata. E’ stato un momento di condivisione delle esperienze più significative e rappresentative compiute nel corrente anno: premiazione di alunni che hanno partecipato ai torni sportivi, a concorsi di lettura e scrittura creativa, alle olimpiadi di matematica, al corso di giornalismo. Allievi della scuola primaria e secondaria si sono esibiti in canti, balli e performance teatrali.

Momento solenne e tradizione dell’Istituto è stata la cerimonia per il conferimento delle Borse di Studio “Cesare Sassi” agli alunni delle classi quinte Primaria e terze Secondaria.

Cinque sono state le borse di studio che la Fondazione Sassi ha deciso di conferire ad alunni meritevoli per rendimento scolastico e per doti morali. Grande la commozione al momento della lettura degli straordinari profili dei cinque vincitori: per la secondaria Rachele Giuliani, Cristiana Mandalà, Virginia Marchese e per la primaria Beatrice Gallo ed Emanuele Butera. Visibile la loro emozione al momento della consegna della borsa di studio, alla presenza del Preside Ennio Sassi e della moglie Anna Maria Cucchiara, della Dirigente Scolastica Daniela Crimi e di autorità come l’assessore Antonella Tirrito, la procuratrice del tribunale dei minori Claudia Caramanna, il presidente dell’VIII circoscrizione Marcello Longo.

