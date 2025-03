La Seconda Commissione del Consiglio Comunale di Palermo, riunitasi questa mattina, ha rieletto all’unanimità come presidente il consigliere Antonio Rini e come vice il consigliere Franco Miceli.

“Ringrazio i colleghi dell’Urbanistica della fiducia che è stata confermata da un voto all’unanimità e che ci consente di proseguire l’ottimo lavoro svolto sinora nell’interesse della città – dice Rini -. In questi anni la Commissione ha affrontato tematiche delicate e dirimenti per Palermo in modo sereno e quasi sempre all’unanimità, analizzando le delibere ed esprimendosi puntualmente su mobilità, lavori pubblici, urbanistica ponendo attenzione al verde, all’ambiente e al minor consumo suolo in modo trasversale e senza steccati ideologici”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.