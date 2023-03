Entra nel vivo una proposta contro le povertà educative, innovativa e diffusa, che risponde al forte bisogno di servizi di supporto ludico-educativi, ad accesso gratuito, del territorio di Palermo. Il progetto è stato denominato C.U.R.A. – Comunità Urbane Restituite all’Ambiente. Finanziato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, vede la Cooperativa Sociale Solidarietà capofila, affiancata in questo percorso da un partenariato che include Human Rights Youth Organization, A.p.S Forme, Palma Nana, Cooperativa Sociale Ecoscuola, Comune di Palermo, Comune di Cefalù.

HRYO si occuperà di laboratori dedicati alla fascia d’età 4-6 anni. I laboratori saranno a Terra Franca, in via Trabucco , 198/G, nel quartiere Cruillas di Palermo. L’idea scaturisce dall’ormai solidissimo principio secondo il quale movimento, gioco e natura sono pilastri fondanti ed essenziali dell’età evolutiva, viatico perfetto per la scoperta del mondo e del proprio cammino attraverso l’uso dei sensi, tanto da essere riconosciuti come diritti fondamentali dei bambini e delle bambine. Saranno privilegiate le attività outdoor e basate su una metodologia educativa non formale.

Gli appuntamenti dell’intero progetto CURA prevedono laboratori di musica in giardino, esplorazioni in natura, percorsi alla scoperta degli alimenti, dall’orto al piatto, e attività di musica all’aperto. Prevista inoltre l’attivazione di uno “Sportello Famiglie” con percorsi di sostegno e potenziamento della maternità, del ruolo paterno e della conciliazione famiglia-lavoro.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.