Prenderanno il via sabato pomeriggio 6 dicembre, fino a lunedì 8 dicembre, al Palazzo del Nuoto di Torino, i Campionati Italiani di Nuoto Master Unipol Indoor. Con il patrocinio della Regione Piemonte, della Città di Torino e di Piemonte Sport, la manifestazione vedrà al via quasi tremila atleti, in rappresentanza di tutte le regioni d’Italia, primo appuntamento importante della stagione a livello nazionale. I nuotatori palermitani che vestiranno i colori della città saranno cinque, accreditati per essere fra i migliori di tutto il circuito: Giulia Noera e Valentina Salvia, plurititolate atlete della Waterpolo Palermo, che a Torino gareggeranno rispettivamente nei 50 stile libero e nei 50 farfalla la Noera e nei 50 dorso e nei 100 misti la Salvia, partiranno entrambe dalla corsia 4 in tutte e due le gare, ovvero con il miglior tempo di iscrizione e grandi chances di vittoria.





In campo maschile anche Claudio Amoroso, sempre della Waterpolo Palermo ed il giovane Andrea Facciolà, del TC3 Palermo, saranno fra i protagonisti di questa edizione, anche loro con i migliori tempi: Amoroso nei 100 misti e nei 100 rana e Facciolà nei 50 e 100 farfalla. Chiude la spedizione Simona Chimenti, sempre della Waterpolo, con il primo tempo nei 100 dorso ed il terzo nei 50 dorso.

“Sarà la prima occasione dell’anno per confrontarci a livello nazionale con i più forti atleti d’Italia – dice Giulia Noera – Quest’anno poi, con poche gare in Sicilia a causa ancora della chiusura della Piscina Olimpica, questa occasione riveste un’importanza maggiore per dare continuità alla stagione agonistica, in attesa dei Campionati Europei di agosto in Slovacchia.”

