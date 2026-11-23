Per un giorno Palermo sarà il punto d’incontro internazionale dell’arte bianca. Il prossimo 25 novembre, nella cornice di Villa Igiea, si terrà la quinta edizione de «La Notte delle Stelle», il Gran Galà organizzato dalla Guida Chef di Pizza Stellato, il progetto internazionale nato per riconoscere, valorizzare e promuovere il talento dei professionisti della pizza. Un appuntamento che quest’anno assume un significato particolare. Dopo le prime quattro edizioni, organizzate tra Milano e Napoli, l’evento – patrocinato dal Comune di Palermo – approda in Sicilia, scegliendo Palermo come nuova capitale simbolica della cultura gastronomica e della tradizione della pizza. Una scelta che nasce anche dal legame ideale tra Napoli e Palermo, due città accomunate da una forte identità culturale e da una tradizione culinaria riconosciuta nel mondo. La quinta edizione, rivolta agli operatori del settore, segna inoltre una svolta importante nella storia della Guida: per la prima volta, accanto ai riconoscimenti destinati agli Chef di Pizza Stellati, saranno premiati anche gli chef di cucina, con l’obiettivo di estendere il progetto a nuove eccellenze del panorama gastronomico internazionale.





La Guida nasce da un’intuizione del Maestro Vincenzo Varlese per offrire ai lettori uno strumento per orientarsi tra le pizzerie di qualità e, allo stesso tempo, dare risalto al percorso professionale di chi ha scelto di fare della pizza il proprio mestiere. La valutazione nel luogo di lavoro, anziché in una competizione estemporanea, intende osservare il risultato nel suo contesto: l’organizzazione del locale, il lavoro di squadra, la continuità della proposta e la capacità di mantenere elevati livelli qualitativi. Le stelle previste sono tre: un percorso progressivo che distingue le realtà meritevoli per qualità e carattere della proposta. Il riconoscimento non è permanente: la classificazione viene sottoposta a revisione annuale, affinché gli standard qualitativi siano mantenuti nel tempo. Tra gli elementi presi in considerazione figurano la tecnica e la presentazione della pizza, il servizio, l’accoglienza, la pulizia del locale e la valorizzazione delle materie prime.





La scelta di Palermo come sede dell’iniziativa porta in Sicilia un appuntamento di respiro internazionale e offre un’occasione per mettere in relazione tradizioni gastronomiche, esperienze professionali e territori.

Sono attesi a Palermo più di 50 pizzaioli provenienti da diverse parti del mondo, insieme a professionisti, rappresentanti del settore gastronomico e personalità del mondo istituzionale.



Tra i protagonisti della serata il Maestro Vincenzo Varlese, ideatore della Guida e sette volte campione del mondo, e Johnny Parker, storico presentatore degli appuntamenti internazionali dedicati alla pizza e voce del Mondiale di Parma, da quasi vent’anni punto di riferimento nella conduzione degli eventi del settore. La serata sarà anche l’occasione per conferire le Stelle alla Carriera, riconoscimenti speciali destinati ai professionisti che hanno dedicato oltre trent’anni della propria vita al settore, contribuendo con esperienze, passione e competenza alla crescita e alla diffusione dell’arte della pizza. Ma non solo. «La Notte delle Stelle» sarà anche un percorso attraverso sapori, tradizioni e interpretazioni contemporanee della gastronomia italiana. Tra gli appuntamenti previsti, il cooking show di Fulvio Russo, pastry chef specializzato in pasticceria molecolare, che presenterà una degustazione dei suoi babà napoletani molecolari, con particolare attenzione alle esigenze alimentari di chi presenta intolleranze. Spazio anche alla tradizione dello street food siciliano con Nino Ballerino, premiato nella precedente edizione come miglior esponente dello street food siciliano. Non mancherà un omaggio alle eccellenze campane con le degustazioni di Latteria Sorrentina, tra mozzarella di bufala e fior di latte, mentre la Cantina Rapitalà accompagnerà l’appuntamento con una selezione dei propri vini.

Luogo: Villa Igea, Salita Belmonte, 43, 90142, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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