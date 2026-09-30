Un pomeriggio all’insegna dell’arte, della tradizione e dell’incontro tra culture diverse. È questo lo spirito di “Kalaivizha 2026”, la manifestazione che domenica 4 ottobre, a partire dalle ore 15, trasformerà il Teatro Don Orione di Palermo in uno spazio dedicato alla danza, alla cultura e alla condivisione.

L’evento è promosso dalla scuola di danza Swasthik Nrithyalayam, con la collaborazione di Rajendra Bitrayya, delegato del Dipartimento Salute, Sanità e Sport del Forum Permanente delle Culture del Comune di Palermo. Il programma prevede esibizioni di Bharatanatyam, una delle più antiche e raffinate espressioni della danza classica indiana, insieme a momenti culturali e celebrativi che culmineranno nella consegna dei certificati agli allievi che hanno concluso con profitto il proprio percorso formativo.





Protagonista e guida della manifestazione sarà Swasthika Sasiyendran, fondatrice della scuola e figura di riferimento nella diffusione del Bharatanatyam in Sicilia. Insignita dei prestigiosi titoli di Natya Kalajothi e Narthana Vithaki, riconoscimenti ottenuti al termine di un lungo percorso di studio e perfezionamento artistico, Sasiyendran rappresenta un ponte vivente tra culture e tradizioni differenti.

Nata a Palermo, dove ha completato gli studi nel settore turistico, ha successivamente proseguito il proprio percorso accademico nel Regno Unito conseguendo una laurea in Computer Science. Alla sua identità siciliana si intrecciano le radici srilankesi e indiane della famiglia, componenti che hanno contribuito a plasmare una sensibilità culturale aperta e multiculturale, oggi al centro della sua attività artistica e didattica.





Il legame con il Bharatanatyam affonda le proprie radici nell’infanzia. Avvicinatasi a questa disciplina all’età di tre anni, ha dedicato gran parte della propria vita allo studio di una forma d’arte che unisce tecnica, espressività e spiritualità, trasformando movimenti, gesti e ritmi in un linguaggio capace di raccontare storie, emozioni e valori della tradizione indiana.

Dopo il rientro nel capoluogo siciliano, al termine degli studi universitari, ha scelto di mettere la propria esperienza al servizio del territorio fondando nel 2023 la scuola Swasthik Nrithyalayam. Da allora l’attività della scuola si è sviluppata non soltanto come percorso di apprendimento artistico, ma anche come progetto educativo finalizzato a trasmettere ai più giovani principi di disciplina, impegno, rispetto e crescita personale.





I risultati conseguiti dalle allieve testimoniano l’efficacia di questo percorso: diverse studentesse hanno già superato con il massimo dei voti l’esame di primo livello di Bharatanatyam, mentre altre continuano il loro cammino formativo all’interno della scuola.

Più che un semplice spettacolo, “Kalaivizha 2026” si propone come un’occasione di incontro e dialogo interculturale, valorizzando il patrimonio artistico della tradizione indiana all’interno del contesto palermitano. Un appuntamento che conferma il ruolo dell’arte come strumento privilegiato di conoscenza reciproca e inclusione, capace di avvicinare comunità diverse attraverso il linguaggio universale della danza.

Foto: Swasthika Sasiyendran, fondatrice della scuola di danza Swasthik Nrithyalayam e promotrice del festival “Kalaivizha 2026”.

Luogo: Teatro Don Orione, Via Don Orione, 5, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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