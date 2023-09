L’ultimo appuntamento con la rassegna “I Concerti di Palazzo Branciforte” è previsto il 23 settembre alle ore 21.00 con la pianista coreana Garam Cho.

La sua illustre carriera è contrassegnata da una moltitudine di risultati eccezionali, inclusi i suoi trionfi in diversi concorsi internazionali e la ricezione di numerosi premi prestigiosi come il Concorso Pianistico Internazionale Delia Steinberg in Spagna, il Secondo Premio al Concorso Pianistico Internazionale di Hastings in Inghilterra e molti altri.

Il suo programma prevede brani di S. Rachmaninov, N. Kapustin, C. Debussy e quattro ballate di F. Chopin.

Nel Sito di Palermo Classica e di Palazzo Branciforte tutte le info e il programma completo.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Luogo: Palazzo Branciforti

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.