Palermo: codici, software e soluzioni Open Source chiavi di crescita di ogni impresa

di Press Service

08/05/2023

Arriva in Sicilia il roadshow “Together is Better” di Nethesis. Domani a Palermo e giovedì a Catania, due giornate di confronto, analisi e dibattito tra professionisti ICT e manager su come innovazione e soluzioni informatiche Open Source, diventano boost di innovazione, sviluppo e crescita del business delle aziende.

Palermo, 8 maggio 2023 – Il 70% di software e applicazioni utilizzate ogni giorno nel mondo nascono da codici sviluppati Open Source, lo dice il report dello scorso aprile dello statunitense Lineaje Data Labs. Sono usati da milioni di persone e d’imprese e sono parte integrante pure di moltissime soluzioni offerte dalle Big Tech.

La pesarese Nethesis, principale produttrice italiana di soluzioni Open Source per business e imprese, con più di 35 mila clienti in tutta Italia, porta in Sicilia due giornate di studio su innovazioni, nuove performance, delle soluzioni Open Source in telefonia VoIP, Cybersecurity, Smart Working, collaborazione aziendale. I due appuntamenti fanno parte del roadshow nazionale 2023 di Nethesis, “Together is Better”, un tour con tredici tappe in differenti città di dieci regioni italiane.

Domani (9 maggio, dalle ore 10.00) a Palermo, il Saracen Sands Hotel di Isola delle Femmine diventa infatti innovation lab per oltre 50 tra aziende e professionisti ICT. Tra loro system integrator, fornitori di servizi IT, soluzioni cloud, esperti in telecomunicazioni, centralini, unified communication, managed service provider, software house e provider locali.

Focus dell’incontro le novità e le performance ancora più avanzate dei sistemi NethServer 8, NethSecurity 8 e NethVoice, sviluppati a partire da codici Open Source e in grado di soddisfare ogni esigenza di comunicazione, gestione, trattamento, condivisione sicura di dati e informazioni dentro e fuori a ogni azienda.

“Tutte le nostre soluzioni e prodotti nascono dalla scelta originaria di creare un ponte tra l’innovazione dell’Open Source e il mondo business. Scegliere Nethesis, come hanno già fatto 35mila clienti in tutta Italia, significa non solo acquistare un centralino VoIP, un sistema di cybersecurity e cloud aziendale e un pacchetto di servizi, ma entrare a fare parte di una vera community, di cui anche il nostro partner diventa subito protagonista – spiega Alessio Fattorini, NETHESIS Community Marketing Manager – il nostro percorso di continua ricerca e innovazione avviene con il contributo dei nostri clienti e partner. Il roadshow ci consente di discutere e confrontarci, in modo partecipato e condiviso, con bisogni e richieste delle aziende del territorio. L’obiettivo è capire come noi di Nethesis, insieme ai nostri partner, possiamo soddisfarle e creare risposte tagliate su misura insieme ad ogni singola impresa e le sue specificità. È il vero valore aggiunto dell’Open Source”.

Giovedì (11 maggio) a Catania è invece in programma la seconda tappa siciliana del roadshow presso il Castello di San Marco. Ad entrambi gli eventi partecipano anche partner Nethesis quali: Keliweb, grande gestore di web hosting e soluzioni cloud, TP-Link Omada leader del cloud business wireless e networking VoipTel Italia, operatore che offre servizi di telefonia e internet per aziende, Partner in grado di integrare i servizi Nethesis e pacchetti applicativi di facile e completa installazione e uso.

