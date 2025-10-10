Alessandro Costanza e Filippo Lo Iacono presentano una collettiva d’arte presso l’Ex Real Fonderia alla Cala di Palermo dal 10 al 17 ottobre 2025, inaugurazione venerdì alle ore 16, con il patrocinio della città di Palermo.

L’iniziativa porta la firma di Filippo Lo Iacono, artista internazionale e promotore culturale di grande sensibilità, e di Alessandro Costanza, presidente della Fondazione Costanza, da anni impegnata nella valorizzazione del patrimonio artistico e culturale siciliano.

Con eventi come Autumn in Art, confermano il loro ruolo di autentici protagonisti nel panorama culturale contemporaneo, capaci di unire linguaggi diversi, valorizzare i talenti e offrire occasioni concrete di visibilità e dialogo tra artisti, intellettuali e pubblico.





ARTISTI IN ESPOSIZIONE:

Serena Contino

Marco Troia

Alessandra Marino

Stefano Donato

Florinda Alagna Tomaselli

Filippo Lo Iacono

Alessandro Costanza





INTERVERRANNO:

Carmine Mancuso (senatore);

Rosa Maria Chiarello (poetessa);

Alessandra Di Girolamo (poetessa);

Giusy Maniscalco (scrittrice);

Historical Dance Academy;

Creazioni di Agata Androne.





Abiti da sposa indossati dalle modelle:

Rosy Carta, Eliana Ciaravino, Serena Bommarito

accompagnate dall’attore Gioacchino Sinagra





Pianista: Giovanni Zappulla

Soprano: Sonia Contino





Altri ospiti:

Matteo Giordano

Pino Prestigiacomo





Media partner e sponsor:

Radio In; Costantino Wines; Masterset Italia; Edgar Mabboux; e Rosalba Greco Pastry Chef che delizierà gli ospiti con una delle sue famose torte.

Un appuntamento da non perdere, che promette emozione, bellezza e ispirazione nel cuore di Palermo.

Luogo: Ex Real Fonderia alla Cala

