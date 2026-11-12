Non serve un altro video promozionale. Serve un patto per formare chi ogni giorno rappresenta la città davanti al mondo.

A Palermo capita ormai ogni giorno. Un turista tedesco chiede cosa contiene un piatto, se c’è glutine, se può sedersi fuori con un bambino. Il cameriere sorride, fa del suo meglio, indica il menu con la mano. Non è maleducazione, non è disinteresse. È che non ha gli strumenti per rispondere.

Non è colpa sua. È colpa nostra, della politica, che per anni ha pensato che il turismo fosse promozione. Abbiamo contato gli arrivi, abbiamo tagliato nastri, abbiamo riempito i social di immagini della Cattedrale, dei mercati, del mare. Abbiamo dimenticato la cosa più semplice: chi arriva deve essere capito.

Oggi Palermo non è più una meta di passaggio. Nel 2025 ha superato 916 mila arrivi e 2,1 milioni di presenze, con gli stranieri al 63,8% del totale. Nei primi sei mesi del 2026 la quota è salita al 69,4%, con tedeschi, americani e polacchi in testa. Palermo non è più una città che ogni tanto riceve stranieri. È una città internazionale, che vive di stranieri.





Eppure la sua accoglienza è rimasta locale, improvvisata, affidata alla buona volontà dei singoli. In Italia leggiamo l’inglese, ma non lo parliamo. Il divario tra lettura e parlato è enorme, ed è proprio lì che si gioca tutto in sala, alla reception, in un B&B. Palermo, paradossalmente, ha un talento superiore alla media nazionale, ma non riesce a trattenerlo nel settore turistico. I giovani formati se ne vanno, i lavoratori stagionali cambiano ogni anno, le imprese non hanno tempo né risorse per formare.

Questa è una questione politica, non tecnica. Perché l’accoglienza è il primo volto della città. Perché un turista deluso non è solo un cliente perso, è una recensione che resta, è un passaparola che ci penalizza per mesi. E perché dietro ogni servizio improvvisato c’è un lavoratore lasciato solo, senza formazione, senza prospettive, senza dignità professionale.





Per questo, come Dipartimento Politiche sul Turismo e Organizzazione Eventi, propongo un Patto per l’Accoglienza di Palermo, tra Comune, Regione, associazioni di categoria, scuole, università e imprese. Non un altro tavolo, ma tre impegni misurabili.

Primo, formazione pratica e obbligatoria prima della stagione, non corsi generici di lingua, ma simulazioni reali: allergeni, prenotazioni, reclami, racconto del piatto e del territorio. La Regione ha già gli strumenti nel catalogo formativo, bisogna usarli per il parlato, non per i test scritti.

Secondo, standard minimi chiari per chi accoglie: menu bilingue revisionato, allergeni in inglese e tedesco, personale in grado di gestire le trenta frasi chiave del lavoro. Chi rispetta lo standard deve essere riconoscibile e premiato.





Terzo, premiare chi forma e chi resta. Voucher e premialità non per chi si iscrive a un corso, ma per chi certifica il personale e lo mantiene in azienda. Formare per poi perdere il lavoratore è un costo per tutti.

Il turismo non è folklore, non è solo bellezza. È lavoro, è impresa, è reputazione. Una città che sa accogliere è una città che rispetta se stessa, i suoi lavoratori e i suoi ospiti.

Palermo ha tutto per essere una grande destinazione europea. Le manca solo una decisione politica: smettere di promuovere ciò che già abbiamo e iniziare a preparare chi ogni giorno deve raccontarlo.

Ilaria Miceli

Responsabile del Dipartimento Politiche sul Turismo e Organizzazione Eventi dell’ UDC

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.