PALERMO – Si concludono domenica 29 settembre i festeggiamenti in onore della Madonna della Mercede ai Lattarini, cominciati un mese fa con una serie di incontri, celebrazioni eucaristiche e momenti di preghiera. I fedeli del quartiere di via Roma antica attendono con grande trepidazione e gioia il passaggio della storica e artistica statua del rinomato scultore palermitano Girolamo Bagnasco.Il Clou dei festeggiamenti domenica alle ore 18 quando all’inizio della processione il parroco della Kalsa, don Giuseppe Di Giovanni e il parroco del territorio parrocchiale, padre Bartolo Zappulla rivolgeranno un saluto alla Beata Vergine Maria e pregheranno per la pace nel mondo minacciata da venti di guerra. Ai 4 canti di città sarà poi il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla ad affidare tutta la città alla Madonna della Mercede. Alle ore 22, al Foro Italico, si terrà lo spettacolo con i giochi pirotecnici e alle 23.30, in Piazza Sant’Anna, la benedizione a conclusione della Processione.







Luogo: Piazza Sant’Anna , PALERMO, PALERMO, SICILIA

