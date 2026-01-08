Si terrà venerdì 9 gennaio, a partire dalle ore 9:30, presso il Teatro Parrocchiale Villaggio Ruffini in Piazza Maria Consolatrice, 1, l’evento conclusivo del progetto I.S.O.L.A. – Iniziative Sinergiche Orientate a Lavoro ed Aggregazione, promosso nell’ambito del Piano Operativo Complementare del Comune di Palermo POC_PA_I_3.1.d” (ex “PON Città Metropolitane 2014/2020 – Asse 3 – Servizi per l’inclusione sociale “Sostegno all’attivazione di nuovi servizi in aree degradate”.

L’iniziativa rappresenta un momento di sintesi e condivisione di un percorso che ha unito formazione, inclusione e partecipazione attiva, con l’obiettivo di favorire nuove opportunità sociali nei territori coinvolti.

L’apertura dei lavori sarà affidata ai saluti istituzionali del Sindaco di Palermo Roberto Lagalla, del Sindaco di Isola delle Femmine Orazio Nevoloso e del Presidente della VII Circoscrizione Giuseppe Fiore, che sottolineeranno il valore della collaborazione intercomunale e della rete costruita attraverso il progetto.

Seguiranno gli interventi di Mimma Calabrò, Assessore alle Attività Sociali del Comune di Palermo, e Maria Grazia Puccio, Assessore alle Attività Sociali del Comune di Isola delle Femmine, che introdurranno i temi centrali del programma, mentre Giovanni Paternostro dell’U.O. Progettazione Sociale del Comune di Palermo e Direttore Esecutivo del progetto, illustrerà le principali azioni e i risultati ottenuti.

Il racconto delle attività svolte sarà curato da Elisa Merlo, Coordinatore del Progetto, con la partecipazione delle associazioni Un Nuovo Giorno, Lievito e Lab Quartiere Arenella, che presenteranno esperienze e buone pratiche nate all’interno del percorso.

Le conclusioni saranno affidate a Paolo Ragusa, Coordinatore del Consorzio Umana Solidarietà, che evidenzierà l’importanza della cooperazione tra istituzioni e terzo settore nel promuovere coesione e inclusione sociale.

A moderare l’incontro sarà Gaetana Randazzo, Responsabile Unico del Procedimento del progetto.

L’evento si concluderà con un brunch finale, momento di convivialità e confronto tra istituzioni, operatori e cittadini, a suggellare la chiusura di un percorso che ha messo al centro la persona, la comunità e le nuove opportunità di sviluppo locale.

