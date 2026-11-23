All’Arenella non passa giorno, e soprattutto non passa notte, senza che il quartiere venga scosso da botti fortissimi. Esplosioni improvvise, a qualsiasi ora, che non hanno nulla a che vedere con feste o ricorrenze e che stanno diventando una vera e propria emergenza per chi vive in questa zona. Sono numerose le segnalazioni che ricevo ogni giorno da cittadini esasperati, e conosco bene il problema perché l’Arenella è il mio quartiere: lo vivo e lo sento ogni notte insieme ai miei concittadini.

Non si tratta di semplice disturbo. Questi scoppi provocano paura, spaventano bambini e anziani, svegliano di soprassalto neonati e famiglie, mettono in grande difficoltà le persone malate e chi ha bisogno di riposo per lavorare il giorno dopo. Terrorizzano gli animali domestici, che in molti casi fuggono o si fanno male. E creano un clima di insicurezza costante: chi sente un’esplosione nel cuore della notte non sa se si tratti di un petardo o di qualcosa di più grave.





C’è poi un tema di sicurezza pubblica che non può essere sottovalutato. Ordigni di questa potenza, spesso di provenienza illegale e fatti esplodere in strada, tra le auto e vicino alle abitazioni, rappresentano un pericolo concreto per l’incolumità delle persone e possono causare incendi e danni a beni pubblici e privati. Ricordo che il Codice penale (art. 703) punisce già chi, senza licenza, in un luogo abitato, accende fuochi d’artificio o provoca esplosioni pericolose: le regole esistono, ma vanno fatte rispettare.





Per questo ho deciso di portare la questione all’attenzione dell’Amministrazione comunale e delle autorità competenti, chiedendo:

un rafforzamento dei controlli da parte della Polizia Municipale e delle Forze dell’Ordine nelle ore serali e notturne, con particolare attenzione alle zone dove le esplosioni si ripetono più spesso; un’azione di contrasto alla vendita e alla detenzione di materiale esplodente illegale, che alimenta questo fenomeno;

la valutazione di un’ordinanza sindacale che vieti l’uso di botti e petardi nelle aree abitate, non solo nel periodo delle festività;

una campagna di sensibilizzazione, soprattutto rivolta ai più giovani, sui rischi per sé e per gli altri e sul rispetto della comunità.





Un appello ai cittadini:

Chiedo ai residenti di continuare a segnalare: indicare orari e luoghi in cui si verificano le esplosioni è fondamentale per permettere interventi mirati. Le segnalazioni possono essere inviate direttamente a me, oltre che alla Polizia Municipale e alle Forze dell’Ordine.

L’Arenella è un quartiere di famiglie, di persone perbene, di lavoratori e di anziani che hanno il diritto di vivere e dormire in pace. Non possiamo accettare che pochi irresponsabili tengano in ostaggio un intero quartiere.

Natale Puma, consigliere comuncale di Palermo, Sud chiama Nord

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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